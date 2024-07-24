Manguezais: o que são e qual a importância deles para a natureza!

No dia 26 de julho, próxima sexta-feira, comemora-se o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, data que serve como um lembrete da importância dos manguezais e de como protegê-los. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) lembra que os manguezais são ecossistemas raros, espetaculares e férteis na fronteira entre terra e mar. "Eles contribuem para o bem-estar, segurança alimentar e proteção das comunidades costeiras em todo o mundo, além de sustentar uma rica biodiversidade e fornecer um valioso habitat de berçário para peixes e crustáceos", informa. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto.
"Você sabia que o manguezal é a planta que mais capta carbono, que armazena carbono e contribui muito para o controle climático do planeta? É importante falar também sobre a questão da anatomia das plantas, as raízes respiratórias, que são chamadas as raízes das risóforas, chamadas pneumatóforos, pneuma pulmão, tóforos, raízes respiratórias, que aqueles caules prolongamentos servem para sustentar as plantas", explica o comentarista. Ouça a conversa completa!
Meio Ambiente e Sustentabilidade - 24-07-24