Manguezais: o que são e qual a importância deles para a natureza!

Eles são ecossistemas raros e férteis na fronteira entre terra e mar e contribuem para o bem-estar, segurança alimentar e proteção das comunidades costeiras em todo o mundo

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 11:19

24 jul 2024 às 11:19
Matéria especial para semana do meio ambiente, manguezal na região de Maria Ortiz, em Vitória
Manguezal na região de Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
No dia 26 de julho, próxima sexta-feira, comemora-se o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, data que serve como um lembrete da importância dos manguezais e de como protegê-los. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) lembra que os manguezais são ecossistemas raros, espetaculares e férteis na fronteira entre terra e mar. "Eles contribuem para o bem-estar, segurança alimentar e proteção das comunidades costeiras em todo o mundo, além de sustentar uma rica biodiversidade e fornecer um valioso habitat de berçário para peixes e crustáceos", informa. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto.
"Você sabia que o manguezal é a planta que mais capta carbono, que armazena carbono e contribui muito para o controle climático do planeta? É importante falar também sobre a questão da anatomia das plantas, as raízes respiratórias, que são chamadas as raízes das risóforas, chamadas pneumatóforos, pneuma pulmão, tóforos, raízes respiratórias, que aqueles caules prolongamentos servem para sustentar as plantas", explica o comentarista. Ouça a conversa completa!
Meio Ambiente e Sustentabilidade - 24-07-24

