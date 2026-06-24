Vila Velha inaugura na quinta (25) o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira

A Prefeitura de Vila Velha inaugura, na quinta-feira (25), o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, no bairro Glória.





As obras de reestruturação implantaram um modelo de visitação com receptivo estruturado, controle de acesso e circuito atualizado de trilhas e mirantes. O investimento foi de R$ 3,8 milhões.





Neste primeiro momento, segundo a prefeitura, as visitações não serão abertas ao público em geral. O acesso será destinado exclusivamente a estudantes de escolas da rede municipal mediante agendamento prévio junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).





O local, criado em 1992, possui área de 162 hectares de Mata Atlântica e manguezal.