Vídeo: suspeito de invadir e furtar casas é preso no Centro de Vitória

Um homem de 34 anos, suspeito de furtos a residências em Vitória , foi preso na tarde desta sexta-feira (29), no Centro da Capital. Contra ele havia ainda um mandado de prisão pelo crime de receptação, que foi identificado no momento da abordagem. O detido já tem passagens por outros crimes, incluindo roubo.

Câmeras de videomonitoramento flagraram a ação criminosa na última quinta-feira (21), quando o suspeito teria invadido uma casa no bairro Lourdes, em Vitória. O comandante da Guarda Civil Municipal de Vitória, Fábio Rebello Alves, explicou que a equipe recebeu a informação do crime e passou o monitorar o homem. "O detido conseguiu perceber que não havia ninguém na residência no feriado de Tiradentes e se aproveitou disso para invadir e furtar a casa", contou.

Da residência, foram levados um cordão de ouro, quatro relógios, uma televisão de 22 polegadas e três controles remotos. Segundo o comandante, no momento da abordagem ao suspeito nesta sexta-feira ele estava com a mesma moto, bolsa e capacete mostrados no vídeo.

"Quando ele percebeu que a viatura estava próxima a ele, tentou fugir passando pela contramão de ruas e avenidas do Centro de Vitória. Conseguimos fazer a detenção e, quando consultamos o nome, vimos que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação", explicou.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. Os objetos e a moto que estavam com ele durante a abordagem foram deixados com a Polícia Civil , que continuará as investigações, segundo o comandante da Guarda Municipal.