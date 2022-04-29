Filho agride mãe e mata avô na Serra

Um jovem de 18 anos agrediu a própria mãe a pauladas e matou o avô com golpes de facão no início da tarde desta sexta-feira (29), no bairro Jardim Tropical, na Serra. O carpinteiro aposentado Arnaldo Setiba, de 78 anos, morreu nos fundos da residência onde ocorreu o crime. Matheus Setiba foi autuado pela morte do idoso e por ter agredido a mãe.
Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para o homicídio e, quando a equipe chegou ao local, "o autor do crime, um jovem de 18 anos, estava nas proximidades e recebeu voz de prisão. Ele era neto da vítima".
Ainda de acordo com a corporação, a mãe do suspeito disse aos policiais que o jovem estava sumido há alguns dias e nesta sexta-feira, por volta de 13h30, entrou em casa segurando um pedaço de madeira e um facão e a agrediu. A mulher disse que correu, e o rapaz foi para cima do avô, golpeando-o várias vezes. O idoso morreu nos fundos da residência. O detido foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil afirmou que Matheus foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e lesão corporal, já que ele havia agredido a própria mãe. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Parentes do suspeito contaram à TV Gazeta que o jovem sofre de um transtorno psicológico e que é usuário de drogas. Informaram ainda que o histórico de agressões ao avô é antigo.
Segundo relatos de testemunhas à reportagem, o rapaz agrediu a mãe a pauladas e desferiu golpes de facão contra o avô. Depois, o jovem teria queimado um colchão no quintal para evitar que vizinhos tentassem ajudar o idoso.
Atualização
29/04/2022 - 9:29
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta informando que o jovem suspeito do crime, Matheus Setiba, foi autuado em flagrante. O texto foi atualizado.