Filho agride mãe e mata avô na Serra

Ainda de acordo com a corporação, a mãe do suspeito disse aos policiais que o jovem estava sumido há alguns dias e nesta sexta-feira, por volta de 13h30, entrou em casa segurando um pedaço de madeira e um facão e a agrediu. A mulher disse que correu, e o rapaz foi para cima do avô, golpeando-o várias vezes. O idoso morreu nos fundos da residência. O detido foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.