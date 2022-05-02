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Rendido por bandidos

Padre tem carro roubado a caminho de missa em Jaguaré

O veículo levado pelos criminosos é de propriedade da Diocese de São Mateus. Além do automóvel, o celular e a carteira com documentos foram roubados

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 12:15

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 mai 2022 às 12:15
Delegacia de Polícia de Jaguaré
Delegacia de Polícia de Jaguaré Crédito: Divulgação
Um padre foi rendido por dois assaltantes e teve o carro e o celular roubados na manhã deste domingo (1º) no bairro Água Limpa, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O pároco Deucy Correa se encaminhava para a igreja, que fica na comunidade de São Patrício, para celebrar uma missa quando foi vítima da ação criminosa. Os indivíduos estavam em uma motocicleta e estavam armados.
Os homens chegaram anunciando o assalto quando o padre estava parado em frente a uma loja. O veículo levado, um Volkswagen Voyage, é da Diocese de São Mateus, que estava sob responsabilidade de Correa.
“Foi aquela surpresa que nunca se espera. Eu estava estacionado esperando uma família, mas aí eles chegaram naquela rapidez. É um assalto, ‘perdeu, perdeu’. A gente fica impotente. Eu ia celebrar a Santa Missa na Comunidade de São Patrício. Eles não sabiam que eu era padre. Eu disse que poderiam levar a carteira, eles levaram e disseram para eu ficar quieto”, disse o padre.
Polícia Militar informou que realizou buscas, mas não encontrou os suspeitos. O padre disse à reportagem de A Gazeta, na manhã desta segunda (2), que foi até a Delegacia de Polícia Civil (DP) de Jaguaré para registrar a ocorrência. Nenhum dos itens roubados foram recuperados até o momento.

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