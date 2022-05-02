Padre tem carro roubado a caminho de missa em Jaguaré

Os homens chegaram anunciando o assalto quando o padre estava parado em frente a uma loja. O veículo levado, um Volkswagen Voyage, é da Diocese de São Mateus, que estava sob responsabilidade de Correa.

“Foi aquela surpresa que nunca se espera. Eu estava estacionado esperando uma família, mas aí eles chegaram naquela rapidez. É um assalto, ‘perdeu, perdeu’. A gente fica impotente. Eu ia celebrar a Santa Missa na Comunidade de São Patrício. Eles não sabiam que eu era padre. Eu disse que poderiam levar a carteira, eles levaram e disseram para eu ficar quieto”, disse o padre.