Detenta se passa por outra, foge da prisão e é recapturada no ES

Uma detenta de 23 anos, identificada como Lucineia Fernandes Linhares, fugiu do Centro Prisional Feminino de Cariacica, na Grande Vitória, depois de se passar por outra mulher que estava presa no local e que obteve alvará de soltura na última quinta-feira (28). A fugitiva, no entanto, foi recapturada nesta segunda-feira (2).
De acordo com a Secretaria da Justiça (Sejus), as duas mulheres foram presas por tráfico de drogas em 27 de abril. Durante a audiência de custódia, uma delas obteve alvará de soltura para deixar a prisão no dia seguinte. "Ela [a presa que fugiu] se passou por outra interna, que recebeu alvará na audiência de custódia. A equipe da unidade, ao identificar o incidente, notificou as autoridades competentes e demais órgãos de segurança, e mediante a mobilização, conseguiu recapturá-la nesta segunda (2)", informou a nota da Sejus.
A Sejus explicou ainda que a interna que obteve direito ao alvará foi liberada, conforme o determinado na audiência de custódia, em 28 de abril. Já Lucineia foi encaminhada nesta segunda à Delegacia Regional de Vitória. Depois, foi transferida para o Centro Prisional Feminino de Cariacica, mesma unidade de onde fugiu na última quinta. As circunstâncias em que ela foi recapturada não foram informadas pela Sejus, até o momento.
Além do crime de tráfico de drogas, Lucineia vai responder pelo crime de falsidade ideológica. As circunstâncias da fuga estão sendo apuradas pela Corregedoria da Sejus.
*Com informações de Fabiana Oliveira, do g1 ES