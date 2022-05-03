Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Proibido jogar lixo"

Homem é morto a tiros enquanto escrevia em muro na Serra

Crime foi na manhã desta terça-feira (3) em Jardim Limoeiro. Testemunhas contaram que a vítima, Pablo Veronesi Santos, de 42 anos, seria um traficante conhecido no bairro

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 10:49

Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

03 mai 2022 às 10:49
Pablo Veronesi Santos, conhecido como Pablo Escobar, de 42 anos, foi morto a tiros em Jardim Limoeiro
Pablo Veronesi Santos, conhecido como Pablo Escobar, de 42 anos, foi morto a tiros em Jardim Limoeiro Crédito: Kaique Dias
Um homem foi morto na manhã desta terça-feira (3), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Pablo Veronesi Santos, conhecido como Pablo Escobar, de 42 anos, estava na rua no momento do crime. Segundo moradores, ele fazia parte do tráfico de drogas da região conhecida como Paredão.
De acordo com familiares, Pablo havia saído da prisão recentemente e, desde então, estava trabalhando em um bar.
Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Pablo esteve preso entre novembro de 2018 e setembro de 2020 pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. 
No momento em que foi morto, ele pintava a frase “proibido jogar lixo” em um muro. Ainda não se sabe a motivação do crime.
Muitas pessoas acompanharam o trabalho de policiais militares e civis que estiveram na região pela manhã.
Não há informações sobre os autores dos disparos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O crime será investigado pela Polícia Civil.
Com informações do g1/ES

Veja Também

Carro cai em cratera da "Rotatória do Ó" na Serra

Filho agride mãe e mata avô na Serra

Ex-funcionário é preso após incendiar posto de gasolina em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra tráfico de drogas Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados