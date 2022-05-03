Homem é morto a tiros enquanto escrevia em muro na Serra

Pablo Veronesi Santos, conhecido como Pablo Escobar, de 42 anos, foi morto a tiros em Jardim Limoeiro Crédito: Kaique Dias

Um homem foi morto na manhã desta terça-feira (3), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra . Pablo Veronesi Santos, conhecido como Pablo Escobar, de 42 anos, estava na rua no momento do crime. Segundo moradores, ele fazia parte do tráfico de drogas da região conhecida como Paredão.

De acordo com familiares, Pablo havia saído da prisão recentemente e, desde então, estava trabalhando em um bar.

Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Pablo esteve preso entre novembro de 2018 e setembro de 2020 pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio.

No momento em que foi morto, ele pintava a frase “proibido jogar lixo” em um muro. Ainda não se sabe a motivação do crime.

Muitas pessoas acompanharam o trabalho de policiais militares e civis que estiveram na região pela manhã.

Não há informações sobre os autores dos disparos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O crime será investigado pela Polícia Civil.