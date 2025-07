Se cuida

6 sintomas da insuficiência cardíaca e como prevenir

Cardiologista faz alerta sobre a importância do diagnóstico precoce para a qualidade de vida dos pacientes

Celebrado em 9 de julho, o Dia Nacional de Alerta à Insuficiência Cardíaca tem como objetivo conscientizar a população sobre uma condição ainda subestimada, mas que representa uma das principais causas de hospitalizações e mortes no país. De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), a insuficiência cardíaca é responsável por mais de 20 mil óbitos anuais no Brasil, além de milhares de internações clínicas. >