Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro

O estresse frequente pode causar prejuízos cognitivos e emocionais Crédito: Imagem: hatsak | Shutterstock

O estresse faz parte da rotina e, em pequenas doses (chamado cientificamente de hormese), pode até ser útil para lidar com desafios do dia a dia. No entanto, quando se torna frequente, ele deixa de ser um aliado e passa a impactar diretamente a saúde do cérebro, muitas vezes de forma silenciosa.

De acordo com o neurologista Dr. Paulo Porto de Melo, o problema está no excesso e na constância. “O estresse é uma resposta natural do organismo, mas o cérebro não foi feito para permanecer em estado de alerta o tempo todo. Quando isso acontece, começam a surgir prejuízos cognitivos e emocionais”, explica.

A seguir, o especialista destaca três consequências importantes do estresse no cérebro . Confira!

1. Prejudica a memória

O estresse prolongado interfere no funcionamento do hipocampo, região cerebral responsável pela memória e pelo aprendizado. Com o aumento do cortisol , o cérebro tem mais dificuldade para armazenar e recuperar informações. “É comum a pessoa perceber esquecimentos mais frequentes e dificuldade para aprender coisas novas, porque o cérebro está sobrecarregado”, afirma o Dr. Paulo Porto de Melo.

2. Diminui a concentração

Outro efeito bastante comum é a dificuldade de foco. O excesso de estresse prejudica a comunicação entre os neurônios, afetando a atenção e o raciocínio. “A mente fica mais dispersa e menos eficiente. Isso impacta o desempenho em atividades do dia a dia, no trabalho e nos estudos”, explica o neurologista.

O estresse pode aumentar sintomas como irritabilidade, ansiedade e impulsividade Crédito: Imagem: Mary Long | Shutterstock

3. Afeta o equilíbrio emocional

O estresse também altera áreas do cérebro ligadas às emoções, deixando o organismo mais reativo. Isso pode aumentar sintomas como irritabilidade, ansiedade e impulsividade. “O cérebro sob estresse constante tende a reagir mais do que refletir, o que compromete o controle emocional”, destaca.

Quando o estresse vira sinal de alerta?

Segundo o Dr. Paulo Porto de Melo, é importante observar os sinais do corpo e da mente. Dificuldade de concentração, falhas de memória e alterações de humor frequentes podem indicar que o estresse está impactando o cérebro. “O ideal não é eliminar o estresse, mas aprender a regulá-lo. O cérebro precisa de equilíbrio para funcionar bem”, orienta.

Entre as principais estratégias contra o estresse , estão manter uma boa rotina de sono, praticar atividade física e incluir momentos de pausa no dia a dia. “O cuidado com o estresse é essencial. Quando ele se torna crônico, deixa de ser uma resposta saudável e passa a comprometer o funcionamento do cérebro e a qualidade de vida”, conclui.