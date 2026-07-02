Vacina contra a poliomielite passa a ter 2ª dose de reforço no Brasil

A vacina contra poliomielite passa a incluir uma segunda dose de reforço no Calendário Nacional de Vacinação. A mudança entra em vigor em todo o país a partir do dia 3 de agosto.





Com a mudança, o esquema vacinal contra a pólio passa a contar com cinco doses, todas realizadas com a vacina inativada poliomielite (VIP), disponível gratuitamente na rede pública de saúde.





As doses de reforço são administradas após o esquema primário de vacinação para induzir e manter a imunidade. No caso da pólio, o novo reforço será aplicado depois das doses administradas aos 2, 4 e 6 meses de vida e do primeiro reforço, aos 15 meses. A segunda dose de reforço é recomendada para aquelas que já completaram o esquema primário e receberam o primeiro reforço, com aplicação aos 4 anos de idade





A inclusão se deu após conversa com a Câmara Técnica Assessora em Imunizações (CTAI), com participação de sociedades científicas, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).



