Especialista esclarece dúvidas sobre a vacinação contra a poliomielite

Nesta edição do CBN Ciência e Saúde, Ethel Maciel fala sobre a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. O objetivo é reforçar as coberturas vacinais contra a pólio e outras doenças que podem ser prevenidas, além de evitar a reintrodução de vírus que já foram eliminados do país. A campanha, que começou no dia 8 de agosto e seria encerrada em 9 de setembro, chegou a ser prorrogada pelo Ministério da Saúde por conta da baixa adesão. A meta é imunizar, contra a pólio, 95% do público-alvo, formado por 14,3 milhões de crianças menores de 5 anos. Ouça a conversa completa!
CBN Ciência e Saúde - 30-09-22