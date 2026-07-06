Férias: entenda como o descanso é importante no preparo para o vestibular

Alternar momentos de estudo e descanso ajuda a manter o foco e evitar a sobrecarga Crédito: Imagem: Pickadook | Shutterstock

Em meio à corrida por uma vaga na universidade, muitos estudantes aproveitam as férias de julho para ampliar a carga de estudos, buscando se destacar daqueles que utilizam esse período para descansar. Porém, ao contrário do que possa parecer, estudar nas férias pode comprometer a preparação.

“Tão importante quanto ter definido o tempo de estudo é o tempo de descontração”, ressalta João Pedro Mateos, professor de Química do Curso Positivo. Períodos de pausa nos estudos são fundamentais para o processo de consolidação do conteúdo aprendido pelo cérebro.

Sinais que indicam a necessidade de uma pausa

Alguns sinais indicam que o estudante atingiu o limite da capacidade de concentração e precisa fazer uma pausa. “A partir do momento em que é necessário ler três vezes a mesma frase para conseguir entender, letras começando a embaralhar na sua frente, é o seu corpo pedindo repouso . Nesse momento, se o aluno continuar insistindo em estudar, ele só vai se cansar e não vai assimilar mais nada, apenas prejudicar o dia seguinte”, alerta João Pedro Mateos.

O descanso também deve fazer parte do preparo

O professor destaca que o sentimento de culpa pode ser comum em quem se acostuma com uma rotina intensa de estudo e tem dificuldades na hora de desacelerar. “As férias existem justamente porque reconhecemos a necessidade de diminuir o ritmo. Muitos jovens estudam de 10 a 12 horas por dia e, quando param, sentem culpa ou a sensação de que não estão se esforçando o suficiente. Nesse período, se o estudante optar por continuar estudando, vale diminuir drasticamente a carga horária, fazer revisões pontuais e reservar tempo para atividades de lazer e descanso”, orienta.

Momentos com amigos e família ajudam a aliviar a pressão da preparação para o vestibular Crédito: Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock

Pausa na rotina de estudos

Cada estudante desenvolve sua própria metodologia de estudo para o vestibular, suas preferências e uma forma de organizar melhor o tempo. Rafaela Camargo de Carvalho, que se prepara para o vestibular em Medicina, tem aproveitado as férias para fazer uma pausa na rotina intensa de estudos.

“Estou aproveitando para passar tempo com minha família e meus amigos, fazer as atividades que eu gosto com mais calma, como caminhar, treinar e ler livros que não sejam as leituras obrigatórias. Acredito que as melhores atividades para limpar a mente são longe das telas. Logo no início das férias, eu fiquei muito tempo nas redes sociais e percebi que não estava me trazendo descanso”, explica.

Ela ressalta, entretanto, que essa consciência precisou ser desenvolvida. “Esse amadurecimento vem com o tempo. Com anos de cursinho, aprendi que descanso também é estratégia. Acredito que o melhor é tentar encontrar um equilíbrio entre os estudos e o lazer, sem deixar que um atrapalhe o outro”, ressalta. Ela finaliza lembrando que é importante se atentar também para não consumir muita informação desnecessária e causar o efeito inverso do objetivo nos dias de pausa.

Maximilien Santos Denes, que também está se preparando para o vestibular de Medicina, destaca a importância do convívio social nesse processo. “Reencontrar os amigos é a melhor forma de limpar a mente porque faz você lembrar que a vida não se resume ao vestibular.”