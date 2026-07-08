Professor da rede estadual do ES é investigado por suposta briga com aluno

Conforme informações publicadas no Diário Oficial do Estado do dia 6 de julho, foi determinado à Corregedoria apurar as irregularidades apontadas no processo contra o professor por "indícios de praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la."





O educador tem um contrato em designação temporária (DT) de 9 horas no Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Monsenhor Guilherme Schmitz, onde teria acontecido o desentendimento.





A Sedu foi procurada para esclarecer as circunstâncias da suposta briga e dar mais informações sobre o caso, mas o órgão não forneceu detalhes.





Em nota, disse que "o caso envolve a apuração de suposta conduta envolvendo um estudante, após um desentendimento ocorrido em sala de aula. O docente atua em designação temporária (DT), mantém vínculo ativo em outra unidade da rede estadual de ensino e o prazo para conclusão do PAD é de competência da Corregedoria da Sedu".







O nome do professor não foi informado oficialmente pela secretaria e, embora a reportagem de A Gazeta o tenha identificado por outros meios, neste momento não será divulgado porque o caso ainda está em investigação.





A Polícia Civil também foi consultada para informar se há registro de ocorrência e disse, em nota, que foram localizados dois boletins de ocorrência em nome do professor, ambos referentes ao mesmo fato ocorrido em ambiente escolar, em 2025.





"Em um dos registros, o professor figura na condição de vítima e, no outro, na condição de suspeito/investigado. Ambos os boletins foram classificados como crime de ameaça. A Polícia Civil esclarece que, em ambos os casos, não houve representação por parte dos envolvidos. Em razão disso, os procedimentos não tiveram prosseguimento, conforme prevê a legislação."