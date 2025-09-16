Cadeirante é baleado e roubado após ter casa invadida em Itapemirim

Cadeirante foi baleado e roubado após ter casa invadida em Itapemirim Crédito: Redes sociais

Um cadeirante foi baleado e roubado após ter a casa invadida por dois indivíduos no bairro Itaoca, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (15). Segundo a Polícia Militar, o homem contou que os suspeitos chegaram em uma motocicleta, deram chutes no portão e invadiram a residência. Em seguida, atiraram contra ele e roubaram seu celular.

O pai da vítima relatou aos militares que estava perto de casa e ouviu os disparos. Ele correu para o local e encontrou o filho ferido no chão, pedindo ajuda aos vizinhos, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). O homem foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.