Placas do Brasil investe mais R$ 50 milhões na fábrica de Pinheiros, Norte do ES

Fábrica da Placas do Brasil em Pinheiros, Norte do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Placas do Brasil

A Placas do Brasil, fabricante capixaba de MDF (matéria-prima da indústria moveleira), inaugura, nesta quinta-feira (12), uma nova linha de produção na fábrica de Pinheiros, Norte do Espírito Santo. Trata-se de um investimento de R$ 25 milhões em uma unidade de impregnação de papel nas placas de MDF. Hoje, o material chega pronto do Sul do país, a partir de agora, a Placas fará o trabalho de colagem dos papéis decorativos, entrando em um mercado de maior valor agregado, que produz móveis para as classes A, B e C.

"Além de agregarmos valor à nossa produção, teremos muito mais eficiência produtiva, já que a nova linha reduzirá consideravelmente as nossas perdas de material. Portanto, haverá também uma redução de custo, aumentando muito a nossa competitividade", explicou Luis Cordeiro, sócio, fundador e presidente do Conselho de Administração da Placas do Brasil.

Inaugurada em junho de 2018, ou seja, a menos de dez anos, a Placas do Brasil vem em um processo acelerado de investimentos, ainda mais se levarmos em consideração que tivemos uma pandemia, que atrapalhou muito os negócios, no meio desse período. A empresa começou fabricando exclusivamente MDF cru. Em 2022, entrou em operação a linha de MDF revestido (hoje são duas). Agora, está sendo inaugurada a fábrica de impregnação e não vai parar por aí.

"Nosso planejamento tem por objetivo agregar valor e verticalizar a produção. O MDF cru vai basicamente para a indústria moveleira, que fabrica produtos de menor valor agregado, agora, vamos entrar em uma linha de design, com mais valor. Mas não ficaremos nisso, ainda em 2026 vamos inaugurar a nossa própria fábrica de resina, para consumo próprio, um investimento de mais R$ 25 milhões, e já está no horizonte a fabricação de papel. O papel que vamos usar na nova linha vem de Curitiba. Temos ótimas perspectivas para o negócio", assinalou Cordeiro.

Linha de produção da Placas do Brasil, no Norte do ES. Crédito: Divulgação/Placas do Brasil

