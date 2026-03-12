Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Placas do Brasil investe mais R$ 50 milhões na fábrica de Pinheiros, Norte do ES

Inaugurada em 2018 por investidores do Espírito Santo, a Placas do Brasil já é um dos mais relevantes fabricantes de matéria-prima para a indústria moveleira do país

Vitória
Publicado em 12/03/2026 às 03h00
Fábrica da Placas do Brasil em Pinheiros, Norte do Espírito Santo
Fábrica da Placas do Brasil em Pinheiros, Norte do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Placas do Brasil

A Placas do Brasil, fabricante capixaba de MDF (matéria-prima da indústria moveleira), inaugura, nesta quinta-feira (12), uma nova linha de produção na fábrica de Pinheiros, Norte do Espírito Santo. Trata-se de um investimento de R$ 25 milhões em uma unidade de impregnação de papel nas placas de MDF. Hoje, o material chega pronto do Sul do país, a partir de agora, a Placas fará o trabalho de colagem dos papéis decorativos, entrando em um mercado de maior valor agregado, que produz móveis para as classes A, B e C.

"Além de agregarmos valor à nossa produção, teremos muito mais eficiência produtiva, já que a nova linha reduzirá consideravelmente as nossas perdas de material. Portanto, haverá também uma redução de custo, aumentando muito a nossa competitividade", explicou Luis Cordeiro, sócio, fundador e presidente do Conselho de Administração da Placas do Brasil.

Inaugurada em junho de 2018, ou seja, a menos de dez anos, a Placas do Brasil vem em um processo acelerado de investimentos, ainda mais se levarmos em consideração que tivemos uma pandemia, que atrapalhou muito os negócios, no meio desse período. A empresa começou fabricando exclusivamente MDF cru. Em 2022, entrou em operação a linha de MDF revestido (hoje são duas). Agora, está sendo inaugurada a fábrica de impregnação e não vai parar por aí.

"Nosso planejamento tem por objetivo agregar valor e verticalizar a produção. O MDF cru vai basicamente para a indústria moveleira, que fabrica produtos de menor valor agregado, agora, vamos entrar em uma linha de design, com mais valor. Mas não ficaremos nisso, ainda em 2026 vamos inaugurar a nossa própria fábrica de resina, para consumo próprio, um investimento de mais R$ 25 milhões, e já está no horizonte a fabricação de papel. O papel que vamos usar na nova linha vem de Curitiba. Temos ótimas perspectivas para o negócio", assinalou Cordeiro. 

Veja também

Ecovias recebe mais um empurrão para tirar BR 101 do papel no ES
O negócio é bom, mas EDP coloca pé no freio nos investimentos em energia solar
Cooabriel prevê queda na produção de café conilon no ES
Linha de produção da Placas do Brasil, no Norte do ES
Linha de produção da Placas do Brasil, no Norte do ES. Crédito: Divulgação/Placas do Brasil

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Espírito Santo Pinheiros Pedro Canário indústria ES Norte

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.