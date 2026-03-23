Abdo Filho
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Gestora de SP volta ao ES em busca de mais investidores e novos investimentos

Executivos da Treecorp, gestora especializada em private equity, estarão em Vitória, nesta terça-feira (24), para mais uma rodada de conversas

Vitória
Publicado em 23/03/2026 às 17h50
Dinheiro - tempo
Crédito: Carlos Alberto

Executivos da Treecorp, gestora de São Paulo especializada em private equity, estarão em Vitória, nesta terça-feira (24), para mais uma rodada de conversas e captações em solo capixaba. Parceira da Valor Investimentos e da Nazca no Espírito Santo, o fundo de São Paulo pretende captar mais R$ 50 milhões por aqui para os seus próximos investimentos. Além disso, eles também virão observar novas possibilidades de aporte de recursos em empresas do Estado.

No começo de 2025, a Treecorp, por meio do seu Fundo IV, entrou na sociedade da Decolores, de Cachoeiro de Itapemirim, uma das mais importantes empresas da indústria de rochas do Espírito Santo. Foram adquiridos 25,1% das ações. Novos movimentos como este estão no radar.

"O que estamos vendo é uma via de mão dupla. Os investidores capixabas estão entendendo o que é o investimento em private equity (empresas que não estão listadas na bolsa de valores), que dá um retorno interessante e que coloca o fundo como participante da operação. É uma grande experiência de gestão e governança. Além disso, a Treecorp está entendendo que temos por aqui empresas de enorme qualidade. Há algumas no radar, mas nada ainda fechado, esperamos que dê certo como foi com a Decolores", explicou Leo de Castro, conselheiro da Nazca. "Estão observando ativos nos mais variados setores - como alimentos, tecnologia, indústria -, o fundamental é ter faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 250 milhões e margem para crescer rapidamente".

Os investidores capixabas entraram, ao lado da Treecorp, em investimentos que foram feitos em WeVets (mercado pet), Tânia Bulhões (luxo), SAF do Coritiba (futebol) e no Fundo IV que, entre outros aportes, entrou na sociedade da Decolores. A ideia é fazer mais seis ou oito investidas. "A captação foi de R$ 50 milhões, na primeira rodada, em 2024, e, agora, a expectativa é de que os capixabas coloquem mais R$ 50 milhões. Os retornos têm sido interessantes", assinalou Castro. 

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