Avenida será interditada por cinco dias em Vitória para obras

A Avenida Desembargador Gilson Mendonça, em Gurigica, Vitória, será interditada entre as ruas Jolindo Gagno e Desembargador Ernesto da Silva Guimarães, da próxima segunda-feira (20) até sexta-feira (24). Por conta disso, o tráfego de veículos será desviado para vias alternativas e haverá sinalização no local.





Segundo a Cesan (Companhia Espírito-Santense de Saneamento), a interdição será necessária para a execução das obras da nova Elevatória de Água de Gurigica, que abastecerá o Reservatório de São Benedito. A obra visa melhorar o abastecimento de mais de 30 mil moradores dos bairros Consolação, Gurigica, São Benedito, Itararé, Bonfim e Bairro da Penha, além das comunidades de Jaburu, Constantino, Floresta e Engenharia.





A companhia informou ainda que os trabalhos serão realizados das 8h às 17h e não afetarão o abastecimento de água na região.