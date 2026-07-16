Taça EDP das Comunidades 2026: definidos os jogos das semifinais

Estão definidos os confrontos das semifinais das categoria masculinas e femininas da Taça EDP das Comunidades 2026. Os confrontos serão realizados no sábado (18), no Campo do Goiabeiras, em Vitória, a partir das 9h.





Após três rodadas disputadas ao longo de junho, oitavas, e quartas de final no úlimos fim de semana, agora as equipes remanescentes entram em campo com o espírito de tudo ou nada por uma vaga na grande decisão.





A competição reuniu representantes de 40 bairros da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo, envolvendo quase 900 jovens atletas em busca do título do maior torneio de Comunidades do Estado.





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