Taça EDP das Comunidades 2026: definidos os jogos das semifinais

Estão definidos os confrontos das semifinais das categoria masculinas e femininas da Taça EDP das Comunidades 2026. Os confrontos serão realizados no sábado (18), no Campo do Goiabeiras, em Vitória, a partir das 9h.
Após três rodadas disputadas ao longo de junho, oitavas, e quartas de final no úlimos fim de semana, agora as equipes remanescentes entram em campo com o espírito de tudo ou nada por uma vaga na grande decisão.
A competição reuniu representantes de 40 bairros da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo, envolvendo quase 900 jovens atletas em busca do título do maior torneio de Comunidades do Estado.
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Confira os confrontos das semifinais
9h - Nova Almeida x Eldorado (Masculino)
11h - Bairro da Penha x Comunidades Originárias (Feminino)
13h - Mucuri x Alvorada (Masculino)
15h - Goiaberas x São Geraldo (Feminino)
Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026
22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓
22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades ✓
07/05 - Divulgação das comunidades ✓
14/05 – Congresso Técnico ✓
23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras ✓
16/06 - Sorteio das Chaves ✓
20/06 - Jogo de Abertura ✓
21, 27 e 28/06 - Jogos Classificatórios ✓
04/07 - Oitavas de Final ✓
12/07 - Quartas de Final ✓
18/07 - Semifinal
26/07 – Final - Previsão de inicio da premiação: 12h
02/08 – Churrascão da Torcida Campeã