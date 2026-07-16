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Vale vaga na decisão

Taça EDP das Comunidades 2026: definidos os jogos das semifinais

Neste sábado (18) acontecem as partidas mata-matas do masculino e feminino

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 16:02

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

16 jul 2026 às 16:02
Taça EDP das Comunidades 2026
Hudson Fotografias

Estão definidos os confrontos das semifinais das categoria masculinas e femininas da Taça EDP das Comunidades 2026. Os confrontos serão realizados no sábado (18), no Campo do Goiabeiras, em Vitória, a partir das 9h.


Após três rodadas disputadas ao longo de junho, oitavas, e quartas de final no úlimos fim de semana, agora as equipes remanescentes entram em campo com o espírito de tudo ou nada por uma vaga na grande decisão.


A competição reuniu representantes de 40 bairros da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo, envolvendo quase 900 jovens atletas em busca do título do maior torneio de Comunidades do Estado.


Baixe o aplicativo e confira a tabela detalhada


Taça EDP das Comunidades 2026
Hudson Fotografias

Confira os confrontos das semifinais


9h - Nova Almeida x Eldorado (Masculino)

11h - Bairro da Penha x Comunidades Originárias (Feminino)

13h - Mucuri x Alvorada (Masculino)

15h - Goiaberas x São Geraldo (Feminino)


Taça EDP das Comunidades 2026
Levi Manzini Mori

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026


22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓

22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades ✓

07/05 - Divulgação das comunidades ✓

14/05 – Congresso Técnico ✓

23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras

16/06 - Sorteio das Chaves

20/06 - Jogo de Abertura

21, 27 e 28/06 - Jogos Classificatórios

04/07 - Oitavas de Final  

12/07 - Quartas de Final

18/07 - Semifinal

26/07 – Final - Previsão de inicio da premiação: 12h

02/08 – Churrascão da Torcida Campeã

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