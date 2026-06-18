Petroleira de grupo norueguês vai investir R$ 2,2 bi para triplicar produção no ES

Operando a FPSO (navio-plataforma) Cidade de Vitória, no Campo de Golfinho, no litoral Norte do Espírito Santo, a BW Energy (BWE), petroleira independente de grupo norueguês, anunciou que vai investir US$ 450 milhões (R$ 2,2 bilhões) para triplicar a produção no polo de Golfinho, localizado na Bacia do Espírito Santo.





Em comunicado ao mercado, a BW Energy informou que vai perfurar quatro novos poços para serem interligados à produção do navio-plataforma Cidade de Vitória. Serão três poços em Golfinho e um em Camarupim.





O objetivo, segundo a empresa, é triplicar a produção na área de Golfinho para mais de 30 mil barris de óleo por dia a partir de 2029 e aproveitar também o gasoduto de exportação existente para levar o produto até a costa.





Atualmente a empresa produz, em média, 10 mil barris por dia no navio-plataforma, que antes de ser comprado pelo grupo norueguês pertencia à Petrobras.



