AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

No Litoral Norte

Petroleira de grupo norueguês vai investir R$ 2,2 bi para triplicar produção no ES

A BW Energy opera a FPSO Cidade de Vitória e vai investir na perfuração de novos poços no Campo de Golfinho e Camarupirim, na Bacia do Espírito Santo, para aumentar produção

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 18:13

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 jun 2026 às 18:13
FPSO Cidade de Vitória da Petrobras produz óleo e gás no Polo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo
FPSO Cidade de Vitória produz óleo e gás no Polo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo Thiago Guimarães/Petrobras

Operando a FPSO (navio-plataforma) Cidade de Vitória, no Campo de Golfinho, no litoral Norte do Espírito Santo, a BW Energy (BWE), petroleira independente de grupo norueguês, anunciou que vai investir US$ 450 milhões (R$ 2,2 bilhões) para triplicar a produção no polo de Golfinho, localizado na Bacia do Espírito Santo.


Em comunicado ao mercado, a BW Energy informou que vai perfurar quatro novos poços para serem interligados à produção do navio-plataforma Cidade de Vitória. Serão três poços em Golfinho e um em Camarupim.  


O objetivo, segundo a empresa, é triplicar a produção na área de Golfinho para mais de 30 mil barris de óleo por dia a partir de 2029 e aproveitar também o gasoduto de exportação existente para levar o produto até a costa.


Atualmente a empresa produz, em média, 10 mil barris por dia no navio-plataforma, que antes de ser comprado pelo grupo norueguês pertencia à Petrobras.


Esse projeto brasileiro faz parte de um plano maior da companhia, que visa elevar sua produção global para mais de 100 mil barris por dia até 2028, combinando o sucesso no Brasil a um projeto similar no campo de Bourdon, no Gabão.

O polo no ES

O Polo Golfinho é localizado na costa capixaba e tem lâmina d’agua entre 100 e 2.200 metros, produzindo cerca de 10 mil barris de petróleo por dia por meio do FPSO Cidade de Vitória. Compreende os campos de Golfinho, Canapu, Camarupim, Camarupim Norte e o Bloco BM-ES-23, com diversas jazidas de petróleo e gás natural.

A BWE realizou a aquisição dos ativos do Polo Golfinho por cerca de US$ 150 milhões, garantindo a manutenção de cerca de 200 empregos diretos e 600 indiretos, assim como dos contratos da cadeia de serviços e insumos.

A BW Energy é uma companhia de exploração e produção de petróleo e gás natural (E&P) listada na Bolsa de Valores de Oslo (Noruega) desde fevereiro de 2020. É parte do Grupo BW, que tem mais de 80 anos de atividades no ambiente marítimo. 

Além das atividades de petróleo e gás, o grupo BW tem outras 17 companhias focadas em vários ramos de atividades, como uma das maiores frotas do mundo de transporte de gases liquefeitos, bem como negócios relacionados à geração de energia eólica e superbaterias.

Leia mais

Há impactos para clientes do PicPay após operação da PF? Entenda

Cai o número de jovens que não trabalham e não estudam no ES

Nova conexão ferroviária no Porto de Vitória vai começar a operar em agosto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Petróleo e gás Petróleo no mar Royalties de Petróleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG
ES ganha mais um posto para tirar a Carteira de Identidade Nacional
Torta banoffee
Torta banoffee com raspas de chocolate: receita é fácil de fazer e de agradar
Trecho em obras na BR 101 entre Anchieta a Atílio Vivácqua
BR 101 em transformação: investimentos que preparam o ES para as próximas décadas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados