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Renovação da FCA deve elevar fluxos ferroviários de carga do ES em mais de 60%

A proposta prevê cerca de R$ 10 bilhões para o corredor Leste, entre Espírito Santo e Minas Gerais, a principal rota de cargas dessa malha
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 out 2024 às 10:48

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 10:48

Com a renovação da FCA, estão estimados R$ 10 bilhões em investimentos no Corredor Leste
Com a renovação da FCA, estão estimados R$ 10 bilhões em investimentos no Corredor Leste Crédito: Gustavo Andrade
Boa logística, ferrovias eficientes e portos bem estruturados são pontos importantes para diferentes segmentos da economia. No Espírito Santo, a renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), por exemplo, pode elevar em 63% o volume de cargas movimentadas no Estado por meio de fluxos internos, de importação e exportação. Essa estimativa vem do estudo de demanda – documento que integra o processo em análise pelo governo federal por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
“O Espírito Santo é uma rota estratégica para as operações da VLI e da FCA por ser um Estado com forte vocação portuária. Renovar a concessão significa viabilizar investimentos para fomento do transporte de cargas pelo modal ferroviário. Isso favorece diretamente o incremento da movimentação nos portos capixabas e estimula tanto a economia quanto a geração de emprego e renda do regional”, afirma Fábio Marchiori, CEO da VLI.
Ainda de acordo com o estudo o incremento da movimentação ferroviária de cargas tem como destaque os fluxos de exportação de milho, soja e farelo de soja. Também está previsto o aumento do volume de fertilizantes com destino a Minas Gerais, produtos siderúrgicos dirigidos a Goiás, Minas e São Paulo e coque, para abastecimento dos mercados capixaba e mineiro.

Investimentos no Corredor Leste

O aporte contempla aquisição de vagões e locomotivas, manutenção e melhorias da malha e obras de resolução de conflitos urbanos
O aporte contempla aquisição de vagões e locomotivas, manutenção e melhorias da malha e obras de resolução de conflitos urbanos Crédito: Bruno Figueiredo
Com a renovação da FCA e visando ao atendimento aos clientes que demandarão essa movimentação de carga, estão estimados R$ 10 bilhões em investimentos no Corredor Leste, responsável pela ligação entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Desse aporte mais da metade do valor está destinado à manutenção, melhorias da malha e obras de resolução de conflitos urbanos. O corredor terá ainda a aquisição de vagões e locomotivas novos para modernização da frota.
Atualmente, a VLI movimenta por ano, aproximadamente, 16 milhões de toneladas nas ferrovias e 16 milhões de toneladas nos portos do Espírito Santo, com cargas que trafegam pela Ferrovia Centro-Atlântica, em Minas Gerais, e pela Estrada de Ferro Vitória a Minas, por meio de direito de passagem.

Renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica

Haverá um grande incremento da movimentação ferroviária de cargas, com destaque para fluxos de exportação de milho, soja e farelo de soja
Haverá um grande incremento da movimentação ferroviária de cargas, com destaque para fluxos de exportação de milho, soja e farelo de soja Crédito: VLI/Divulgação
A proposta, que segue em análise pelos órgãos reguladores, passou por uma série de audiências públicas em seis estados (Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal). As audiências tiveram ampla participação de representantes de governos e da sociedade civil e tom majoritariamente favorável à renovação, o que reforça ainda mais a robustez e a fundamentação técnica da proposta para um novo ciclo de concessão.
Todos os pleitos recebidos serão analisados pelo órgão regulador. A renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica vai gerar R$ 29 bilhões em investimentos, sendo R$ 24 bilhões aplicados na própria malha e cerca de R$ 5 bilhões em outorgas e compensações. A expectativa é de gerar 10 mil empregos.

VLI

SITE: vli-logistica.com.br

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