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Eleições 2024

Município do Norte do ES tem mais eleitores que habitantes; entenda

Em outra cidade, a conta também não fecha e os dados mostram apenas 5 pessoas que não votarão nas eleições deste ano. Confira a relação entre eleitores e moradores no Estado
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

17 jul 2024 às 10:03

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 10:03

Ponto Belo, no Norte do ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O número de eleitores aptos a votar no município de Ponto Belo, nas Eleições de 2024, é maior do que a quantidade de moradores da cidade do Norte do Espírito Santo. Em outra cidade, a conta também não fecha: em São Domingos do Norte, no Noroeste capixaba, há apenas 5 habitantes a mais do que eleitores.
A situação, mesmo que pareça improvável, não é novidade e já ocorreu em outros três municípios capixabas nas eleições de 2022. Neste ano, Ponto Belo é o único município do Estado com número de votantes superior ao de moradores, com 161 eleitores a mais.
Ainda assim, São Domingos do Norte também chama a atenção, com 99,94% de eleitores no município, na comparação com a população estimada. A análise feita por A Gazeta, a partir dos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Censo de 2022, mostram que há apenas 5 pessoas que não votam na cidade.
Essa diferença tem outras explicações, além de eventuais irregularidades ou fraudes no cadastramento eleitoral. Entre elas, está o tempo de atualização dos dados populacionais do IBGE — o último, foi o Censo de 2022. Desde então, muitas pessoas mudaram de cidade ou Estado e registraram os novos domicílios ao atualizar o título de eleitor, fazendo com que o número de eleitores em determinado lugar aumente, enquanto os dados sobre moradores continue o mesmo.
Outro ponto a ser levado em conta é que, para o TSE, o conceito de domicílio eleitoral envolve também o vínculo político, familiar, afetivo, profissional, patrimonial ou comunitário do eleitor com a localidade onde pretende exercer o direito de voto.
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Na prática, isso quer dizer que quem está morando em outra cidade a estudo ou a trabalho não está obrigado a transferir para aquela cidade seu domicílio eleitoral se o seu vínculo afetivo, familiar, político ou outro é maior com o da sua cidade de origem. Veja a relação entre eleitores e moradores das cidades do Espírito Santo.

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