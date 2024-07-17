Município do Norte do ES tem mais eleitores que habitantes; entenda

Outro ponto a ser levado em conta é que, para o TSE, o conceito de domicílio eleitoral envolve também o vínculo político, familiar, afetivo, profissional, patrimonial ou comunitário do eleitor com a localidade onde pretende exercer o direito de voto.

Na prática, isso quer dizer que quem está morando em outra cidade a estudo ou a trabalho não está obrigado a transferir para aquela cidade seu domicílio eleitoral se o seu vínculo afetivo, familiar, político ou outro é maior com o da sua cidade de origem. Veja a relação entre eleitores e moradores das cidades do Espírito Santo.