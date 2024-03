Orla da Curva da Jurema depende de postes de luz para fim de obras

A informação foi dada pelo secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, segundo o qual ocorreu um pequeno atraso na entrega das estruturas que fornecerão a iluminação do local

A nova orla da Curva da Jurema , em Vitória, depende apenas da entrega dos postes para ser finalizada. As principais intervenções no local já foram concluídas e podem ser entregues até o fim de março.

A informação é do secretário de Obras da Capital, Gustavo Perin. Segundo ele, ocorreu um pequeno atraso na entrega das estruturas que fornecerão a iluminação da orla.

“O que falta agora é a parte da iluminação. São 12 postes de 9 metros na área do calçadão e 10 postes de 4 metros na área do estacionamento. Tivemos um probleminha, mas o fornecedor nos deu um prazo até o final deste mês. Só precisamos colocar essa iluminação para entregar as obras de revitalização.”