Após atrasos, Parque da Prainha será inaugurado no fim de março

A Prefeitura de Vila Velha informou que 85% das obras já foram concluídas; saiba como ficará o local

Iniciadas em abril do ano passado, as obras no Parque da Prainha, em Vila Velha, serão inauguradas no dia 28 de março. Após atrasos, que adiaram o prazo duas vezes, a prefeitura informou que 85% das intervenções já foram concluídas, e a entrega acontecerá até o final deste mês.

“A abertura do Parque da Prainha acontecerá até o final do mês, quando, no dia 28, será realizado o evento Notas da Paixão, com entrada gratuita, celebrando a Sexta-Feira da Paixão”, destacou a administração municipal, por meio de nota.

Obras no Parque da Prainha, em Vila Velha, estão na reta final. (Carlos Alberto Silva)

Em entrevista para a BandNewsFM, o prefeito Arnaldinho Borgo disse que a conclusão ocorrerá até o dia 20. O investimento nas obras, feitas por meio de uma parceria entre o município e o governo do Estado, é de R$ 12,7 milhões.

Com 42,5 mil metros quadrados, o Parque da Prainha passa por melhorias de infraestrutura, que, segundo a prefeitura, incluem a construção de espaço para apresentações de eventos, banheiros, área gastronômica, com 852,11m², parquinho para crianças, local destinado aos animais de estimação, academia popular com equipamentos em aço inox, pistas de caminhada e de corrida, ciclovia ao redor do parque (2.829,12 m²), uma ampla área gramada para piquenique e circulação, entre outros atrativos.

A orla do Parque da Prainha também passa por reformulação. Também há intervenções de paisagismo, como o plantio de palmeiras-imperais no eixo histórico da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário e próximo à fonte interativa, além de ipês amarelos dispostos próximos à Rua Antônio Ferreira de Queiroz, à orla e ao mercado de peixe.

