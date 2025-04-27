Evolução do design de interiores é um dos destaques da Semana de Design de Milão

No Salone del Mobile 2025, ficou claro que o futuro da moradia passa pela integração entre experiências sensoriais, bem-estar e consciência ambiental Crédito: Divulgção

A Semana de Design de Milão é considerada um dos mais importantes eventos do mundo do design e arquitetura, atraindo profissionais e entusiastas da área. O evento é um palco para lançar novidades, discutir tendências e promover a troca de conhecimento.

O evento é composto por duas mostras: o iSaloni - Salão do Móvel de Milão (Salone del Mobile.Milano), o maior evento do setor moveleiro do mundo, e o FuoriSalone, que tem múltiplos projetos de arte e cultura e acolhe exposições paralelamente ao Salão do Móvel.

Para a edição de hoje, convidei o designer de interiores e diretor da ABD-Vitória, Ivan Lopes, para assinar a coluna comigo e compartilhar com a gente, com seu olhar apurado, as suas impressões sobre esse evento grandioso. Ele foi ao evento, a convite da loja Natuzzi Vitoria.

Semana de Milão - Cores vibrantes

A Semana de Design de Milão 2025 destacou-se por tendências que refletem a evolução do design de interiores, arquitetura e mobiliário, com ênfase em inovação, sustentabilidade e a conexão entre tecnologia, natureza e cultura.

O tema “Mundos Conectados” tem tudo a ver com os tempos atuais. Foi lindo ver como o design vai além da estética e passa a refletir sobre como vivemos, nos relacionamos e interagimos com a tecnologia e com os outros. Essa mistura entre tradição e inovação, essência e evolução deu o tom da edição de 2025. O evento confirma que a casa segue sendo um reflexo dos nossos sentidos.

No Salone del Mobile 2025, ficou claro que o futuro da moradia passa pela integração entre experiências sensoriais, bem-estar e consciência ambiental. As percepções que a Design Week proporcionam são fundamentais para compreender para onde caminham o design e a arquitetura de interiores.

Em Brera, um bairro que se transforma em um verdadeiro palco para a inovação do design, caminhar pelas suas ruas é perceber a mistura da arquitetura e o encontro dos edifícios históricos com as mais recentes criações do mercado, mostrando que a tradição e a vanguarda convivem em harmonia.



O design está cada vez mais reconhecendo a necessidade de inclusão e acessibilidade, com ênfase em design adaptativo e princípios de design universal. Produtos e espaços foram desenvolvidos para atender às necessidades de indivíduos com deficiências, promovendo ambientes utilizáveis por pessoas de todas as habilidades e representando uma diversidade de criadores.

O foco deslocou-se de meros objetos estéticos para a criação de experiências envolventes. Instalações interativas e ambientes imersivos permitiram que os visitantes participassem ativamente e se envolvessem com o design de maneiras novas, contando histórias e evocando emoções por meio de apresentações cuidadosas.

Houve uma notável ausência de plásticos e compostos artificiais, com designers optando por materiais tradicionais como madeira, fibras naturais (bambu, rattan e sisal), tijolos, pedra, mármore e tecidos (linho e algodão).

PRESENÇA BRASILEIRA

Semana de Milão - Poltronas

O evento contou com uma forte presença brasileira, com mais de 90 marcas e designers participando, tanto no Salone del Mobile como no Fuorisalone. A participação brasileira é organizada pela Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

A presença feminina foi forte: mais de 30 empresas de toda a delegação brasileira possuem mulheres em cargos de liderança. Dentre os produtos expostos, estavam móveis de alto padrão, objetos decorativos, iluminação, pedras ornamentais, revestimentos cerâmicos e artesanato.

O Estúdio Campana (@estudiocampana) apresentou uma série de criações assinadas para grandes marcas italianas, como Queeboo, Alessi, Edra e Paola Lenti. Humberto Campana agora lançou, junto à Paola Lenti (@paola_lenti_official), a poltrona Miriade. O dourado, o brilho e as pedras preciosas foram a inspiração para a nova coleção da Edra. Todo mobiliário assinado, com destaque para os Irmãos Campana.

Semana de Milão - Ambientes e Decoração

"Brasil Behind Brazil – Raízes que Transformam o Design" reuniu 15 criativos sob a curadoria do arquiteto, designer e professor Pedro Galaso. Entre mobiliários, luminárias, objetos decorativos e utilitários, a mostra apresentou a produção recente de nomes como Álec Ramiro, Andrea Novaes, Bia Rezende, Catrin Ferreira, Estúdio Few, Fabiana Queiroga, Gabriel Freitas, Karol Suguikawa, Luciana Duque, Luisa Moysés, Manu Almeida, Nina Coimbra, Philipe Fonseca, Victor Leite e Viola Pineider.

A exposição apresentou a produção do mobiliário brasileiro, desde as técnicas artesanais transmitidas por gerações até os materiais nativos que traduzem a riqueza natural do país. O diálogo entre ancestralidade e contemporaneidade foi o mote da mostra.