Ana Clara passeia por Guarapari após anúncio de novo programa

Poucos dias após o anúncio de que vai estrear um novo programa na telinha, Ana Clara veio passar uns momentos em Guarapari, litoral do Espírito Santo. A apresentadora e ex-BBB publicou em seu Instagram um registro saindo do mar da Cidade Saúde. Ela veio com o namorado Bruno Tumoli ao Estado para um evento.
Ana aproveita os dias até a estreia de Panelaço Ao Vivo, programa que ganhou no GNT (TV Paga) e com estreia prevista para outubro. Na atração, que será exibida de segunda a sexta, Ana vai explorar um novo assunto em sua carreira: a culinária.
Sim, o Panelaço Ao Vivo será um programa de boas receitas com entrevistas ao vivo, sendo dois convidados famosos por episódio. O horário de exibição ainda não foi divulgado.
Correção
07/08/2023 - 2:30
A legenda da foto e o texto informavam que a atriz saía do mar com o namorado, mas o rapaz da foto não é Bruno Tumoli. A informação foi corrigida