Ana Clara passeia por Guarapari após anúncio de novo programa

Ana Clara passeia por Guarapari Crédito: Instagram/@anaclaraac

Poucos dias após o anúncio de que vai estrear um novo programa na telinha, Ana Clara veio passar uns momentos em Guarapari, litoral do Espírito Santo. A apresentadora e ex-BBB publicou em seu Instagram um registro saindo do mar da Cidade Saúde. Ela veio com o namorado Bruno Tumoli ao Estado para um evento.

Ana aproveita os dias até a estreia de Panelaço Ao Vivo, programa que ganhou no GNT (TV Paga) e com estreia prevista para outubro. Na atração, que será exibida de segunda a sexta, Ana vai explorar um novo assunto em sua carreira: a culinária.

Sim, o Panelaço Ao Vivo será um programa de boas receitas com entrevistas ao vivo, sendo dois convidados famosos por episódio. O horário de exibição ainda não foi divulgado.