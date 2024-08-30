Globo contrata influenciador para novo programa de humor após indicação de Regina Casé

Influenciador e Dan Mendes e apresentadora Regina Casé Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecido nas redes sociais por fazer vídeos bem-humorados, o influenciador e ator Dan Mendes foi contratado pela Globo. Dan está no elenco do humorístico "Tô Nessa!", nova sitcom criada e estrelada pela atriz Regina Casé.

A informação foi confirmada pela Globo à reportagem. Na história, que tem direção artística de Fabricio Mamberti e direção de gênero de Patrícia Pedrosa, Dan será Darley, que mora na vizinhança e convive com Mirinda (Regina Casé) e sua família.

A contratação aconteceu por desejo da criadora. Foi a própria Regina quem convidou Dan para o projeto, impressionada com o seu talento para o humor ao acompanhá-lo nas redes sociais.

Apenas em sua conta no Instagram e em seu Tik Tok, Dan Mandes tem pouco mais de 1 milhão de seguidores em cada. Seus vídeos mostram situações do dia a dia.

As brincadeiras já viralizaram várias vezes na rede social de vídeos curtos. Recentemente, Dan Mendes foi entrevistado por Blogueirinha em seu programa.

Outro nome com forte presença nas redes que também está no elenco é Valentina Bandeira. Ela será Nana, uma das filhas de Mirinda. Na Globo, Valentina já fez as novelas "Todas as Flores" (2022) e "Quanto Mais Vida, Melhor!".

Em "Tô Nessa!", a Globo volta a ter um programa semanal de humor, área que deixou de lado nos últimos anos. Na produção, Regina será uma mulher que mora com a mãe, as três filhas e uma neta na Zona Norte do Rio. Elas lutam para pagar as contas e se arriscam em vários empreendimentos.