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Televisão

Ana Maria Braga lembra ajuda de Regina Casé em início na Globo: 'Fiquei insegura'

Atriz participou do programa ‘Mais Você', da TV Globo, nesta sexta-feira, 29, para divulgar ‘Dona Lurdes - O Filme’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Março de 2024 às 19:12

Regina Casé no programa 'Mais Você', de Ana Maria Braga, de 29 de março de 2024.
Regina Casé no programa 'Mais Você', de Ana Maria Braga, de 29 de março de 2024. Crédito: Reprodução/TV Globo
Regina Casé, de 70 anos, foi a convidada do programa Mais Você, da TV Globo, nesta sexta-feira, 29. Durante o programa, a apresentadora Ana Maria Braga, de 74, agradeceu a atriz por tê-la ajudado no início de sua trajetória na emissora, quando participou do programa Muvuca.
A atração, que foi exibida entre 1998 e 2000, era comandada por Regina e contava com entrevistas, realizadas dentro de uma casa. "Logo que cheguei na Globo, você me convidou para participar do seu programa, fazendo uma personagem de época", disse Ana Maria.
"Eu [estava] morta de vergonha. Primeiro que eu não te conhecia. Estava insegura diante de uma estrela como você naquela época já. Fiquei insegura. Falei: 'Meu deus, como vou atuar aqui?. Aquela cabeça cheia de cachinhos", continuou.
A apresentadora disse que, apesar do nervosismo, foi muito bem recebida por Regina. "Queria agradecer porque é uma lembrança muito querida na minha vida profissional", disse. A atriz, em seguida, respondeu: "Para mim também. Sou sua fã. Gosto muito de você, adoro sua espontaneidade, sua sinceridade. Você é totalmente autêntica, genuína e verdadeira".
Regina Casé participou do Mais Você para divulgar Dona Lurdes - O Filme, longa sobre a personagem Dona Lurdes, protagonista da novela (e depois seriado) Amor de Mãe, interpretada pela apresentadora entre 2019 e 2021. O filme chegou aos cinemas na quinta, 28 de março.

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