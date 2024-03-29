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É possível sair de uma relação tóxica, aconteceu comigo, diz Monique Alfradique

Atriz fala da trajetória da personagem Erika, de 'Elas Por Elas', e afirma ter vivenciado experiência semelhante na vida real
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Março de 2024 às 19:08

Depois da novela 'Elas Por Elas'. Monique Alfradique vai apresentar um programa no Canal E!
Depois da novela 'Elas Por Elas'. Monique Alfradique vai apresentar um programa no Canal E! Crédito: Divulgação/Globo
A novela "Elas Por Elas" entra na reta final e, ao comentar a trajetória de Erika no remake de Alessandro Marzon e Thereza Falcão, Monique Alfradique apontou duas expressões que definiriam o desenrolar de sua personagem na trama: amor próprio e empoderamento.
"Sabe aquele velho discurso de que, antes de amar qualquer pessoa, é preciso se amar? É por aí", afirma a atriz. "A gente sempre escuta isso, e muitas vezes, isso fica na teoria. Com Erika isso foi visto na prática. Erika tem uma jornada de amor próprio e de autoconhecimento."
Monique se refere ao relacionamento abusivo do ex-marido Edu (Luís Navarro) com sua personagem --o que ela nega, se recusa a enxergar, por muito tempo. Quando se dá conta do que vinha passando, coloca um ponto final na história. "Ela teve força de sair daquela situação, e o legal disso tudo é poder mostrar que é possível, sim, sair de uma relação tóxica. É difícil? É. Dói? Dói. Mas é possível", enfatiza.
A atriz sabe do que está falando. Ela conta que também viveu um relacionamento pouco saudável, que lhe fazia mal. "Acho que todas nós, mulheres, já passamos por uma relação não tão bacana, e demoramos a entender. Demoramos a aceitar. Já passei por isso e soube superar depois de um tempo".
Depois da novela, que terá seu último capítulo exibido no próximo dia 12 de abril, Monique já tem mais um trabalho à vista. Desta vez, como apresentadora: "Terei poucos dias de férias, porque já emendo no programa que vou apresentar sobre praias", adianta.
"Apresentei o Mestres do Sabor, aqui na Globo, e ficava mais voltada para as provas. Agora é um programa mais dinâmico, no qual consigo ter mais liberdade", adiantou a atriz, sobre "Beach Life", no Canal E!.

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