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Televisão

Globo negocia retorno de sertanejos com quem havia brigado no passado

Gusttavo Lima tem se aproximado aos poucos, e deve voltar a se apresentar no canal em breve
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Março de 2024 às 10:38

Gusttavo Lima:
Gusttavo Lima não se apresenta na Globo desde 2018 Crédito: Divulgação
Após a venda da gravadora Som Livre, aprovada em 2022 pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), a Globo começou um forte movimento de aproximação com cantores sertanejos que tinham problemas com a emissora.
O caso mais notório é o de Gusttavo Lima. Considerado o maior cantor do gênero na atualidade, Lima não se apresenta na Globo desde 2018, por ter saído da Som Livre e ter ido para a Sony naquela época.
A situação causou um grande mal-estar desde então. Agora, sem as amarras de uma gravadora sob seu guarda-chuva, a emissora e a produção do sertanejo começam a conversar para uma apresentação em atrações da casa.
Atualmente, existem conversas para que Gusttavo Lima cante no programa Domingão com Huck, comandado por Luciano Huck, em uma edição. A situação é complexa porque a agenda de Gusttavo é apertada.
Além disso, o cantor faz aparições raras na televisão, focando seus investimentos em mídia especialmente nas redes sociais e no YouTube, onde consegue altos números de engajamento.
Recentemente, a Globo teve uma situação positiva na reaproximação destes sertanejos. Em setembro do ano passado, a dupla Henrique e Juliano apareceu na emissora pela primeira vez, após quatro anos de afastamento. Eles foram no Altas Horas, de Serginho Groisman.
No auge da pandemia de Covid-19, em 2020, Henrique e Juliano não esconderam que ficaram chateados com o canal por marcar uma live na TV aberta com o cantor Roberto Carlos no mesmo dia que a deles, no YouTube. Henrique chegou a reclamar ao vivo.
Depois disso, Henrique e Juliano vetaram transmissões de shows deles no Multishow e até a exibição dentro do programa Circuito Sertanejo, da Globo. Neste caso, a dupla argumenta que é uma injustiça com quem pagou ingresso e foi ao local para vê-los de perto.
Assim como Gusttavo Lima, Henrique e Juliano também eram da Som Livre quando a Globo era dona da gravadora, e deixaram a empresa para assinar com outra.
A Globo tem uma relação melhor com o chamado "feminejo", movimento de mulheres do sertanejo. Duplas como Maiara e Maraisa, por exemplo, batem ponto sempre em atrações da Globo. O mesmo acontece com Simone Mendes, que se apresenta frequentemente na líder de audiência.

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