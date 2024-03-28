Dono do hit 'Dentro da Hilux' diz ter sido maltratado por antigo empresário

Luan Pereira, cantor de hits como "Dentro da Hilux" e "Cheiro na Camiseta" Crédito: Reprodução / Instagram

Luan Pereira, de 20 anos, contou que foi maltratado por seu antigo empresário. "Nunca imaginei que iria falar isso na minha vida, porque são pessoas que passam para nos ensinar. Vim da roça, então sempre usava chapéu de palha, mas esses de feltro, simplesmente, uma pessoa passou pela minha vida, um antigo empresário meu. Ele foi uma pessoa muito ruim na minha vida... Que as pessoas nunca façam com ele o que fez comigo. Ele me tratou muito mal, me fez chorar muito, me tratava igual lixo", desabafou, durante o programa The Noite, que vai ao ar nesta quinta-feira (28).

Luan, no entanto, afirma tentar ver a experiência como aprendizado. "Por isso falo para as pessoas não desistirem fácil das coisas. Muitas vezes vão chegar pessoas que vão querer te colocar para baixo. Ao menos ele me comprou um chapéu e eu o tenho até hoje... O chapéu virou uma identidade e agradeço isso a ele, mas me fez muito mal. Me colocou pra baixo, me criticava em tudo. Mesmo assim, peço que Deus abençoe a vida dele", completou.