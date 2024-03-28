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Mundo da música

Dono do hit 'Dentro da Hilux' diz ter sido maltratado por antigo empresário

Cantor, de apenas 20 anos, afirma que antigo agente o "tratava igual lixo", se tornando uma espécie de algoz no início da carreira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Março de 2024 às 18:38

Luan Pereira, cantor de hits como
Luan Pereira, cantor de hits como "Dentro da Hilux" e "Cheiro na Camiseta" Crédito: Reprodução / Instagram
Luan Pereira, de 20 anos, contou que foi maltratado por seu antigo empresário. "Nunca imaginei que iria falar isso na minha vida, porque são pessoas que passam para nos ensinar. Vim da roça, então sempre usava chapéu de palha, mas esses de feltro, simplesmente, uma pessoa passou pela minha vida, um antigo empresário meu. Ele foi uma pessoa muito ruim na minha vida... Que as pessoas nunca façam com ele o que fez comigo. Ele me tratou muito mal, me fez chorar muito, me tratava igual lixo", desabafou, durante o programa The Noite, que vai ao ar nesta quinta-feira (28).
Luan, no entanto, afirma tentar ver a experiência como aprendizado. "Por isso falo para as pessoas não desistirem fácil das coisas. Muitas vezes vão chegar pessoas que vão querer te colocar para baixo. Ao menos ele me comprou um chapéu e eu o tenho até hoje... O chapéu virou uma identidade e agradeço isso a ele, mas me fez muito mal. Me colocou pra baixo, me criticava em tudo. Mesmo assim, peço que Deus abençoe a vida dele", completou.
No programa, o artista ainda lembrou um rápido caso de amor que viveu em Portugal. "Foi um amor mal resolvido. Não sou emocionado, mas em três dias já tinha ido conhecer a mãe da menina, fizemos jantar com os pais. Fiz até uma música para ela, chamada 'Cheiro na Camiseta'. Depois bloqueei ela para esquecer, está longe demais. Na verdade, ela me bloqueou primeiro", confessou o cantor.

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