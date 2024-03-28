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Câncer

Monja Coen revela que tem câncer de pele e comemora tratamento

Nas redes sociais, a líder religiosa mostrou as feridas no rosto e cabeça, mas tranquilizou os seguidores. Assista ao vídeo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Março de 2024 às 18:17

Monja Coen revela que tem câncer de pele e comemora tratamento
Monja Coen revela que tem câncer de pele e comemora tratamento Crédito: Reprodução/Instagram
A monja Coen revelou que está fazendo um tratamento contra câncer de pele. Em suas redes sociais, a líder religiosa mostrou as feridas no rosto e cabeça, mas tranquilizou os seguidores dizendo que já está em processo de cura.
"Só para lembrar que tudo o que começa tem meio e fim", falou a monja, que tem 76 anos. Segundo ela, o tratamento é uma quimioterapia localizada, feita com pomadas.
"Estou em processo de cura, ele é feinho, fica assim bem feinho, mas depois melhora", falou a monja. "A vida é assim, às vezes a gente passa por momentos em que as coisas que não são como a gente gostaria. A gente não está no melhor estado de saúde, no melhor estado financeiro, os relacionamentos estão difíceis, mas tudo tem começo, meio e fim".
"Estou dando retorno do meu tratamento, fica pior antes de ficar melhor", mostrou a monja em outro vídeo. "Vai criando essa crosta, eu digo que estou virando um jacaré, porque é bem dura essa crosta. Depois de jacaré, quem sabe eu volto a virar um peixinho?"
Em seguida, ela voltou a tranquilizar os seguidores sobre a doença. "Funciona, esse é o tratamento, é assim mesmo e está melhorando. Fui ontem na médica e ela falou 'parabéns'. Então fiquem tranquilos".

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