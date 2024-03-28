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Solange Almeida passa por cirurgia não programada e adia compromissos

Solange Almeida, 49, precisou passar por uma cirurgia não programada e ficará em repouso absoluto pela próxima semana.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Março de 2024 às 14:11

Solange Almeida está retomando carreira, com a ajuda de profissionais, após o uso de cigarro eletrônico
Solange Almeida passou por cirurgia e deve ficar em repouso absoluto pelos próximos dias. Crédito: Reprodução/Instagram @solangealmeida

O QUE ACONTECEU?

A equipe da cantora informaram que Solange foi submetida a uma intervenção cirúrgica não programada na madrugada do dia 28/03, em Fortaleza. "Os médicos que acompanharam a artista informam que o procedimento ocorreu dentro da normalidade e que a artista precisará de repouso absoluto nos próximos sete dias", diz o anúncio feito no Instagram da artista.
Solange não conseguirá cumprir sua agenda devido a ordens médicas. "Diante do acontecido, todos os compromissos agendados para os próximos dias serão adiados, incluindo a apresentação que aconteceria no próximo sábado (30), em Nazaré (BA), a qual sentimos muito e enviamos o nosso pedido de desculpas", continua o comunicado.
A equipe da cantora ressaltou que ela está em boas condições. "Nossa diva master está bem, em recuperação e muito em breve falará com vocês! Obrigado por todas as mensagens de amor para nossa cantora!".

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