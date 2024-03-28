Solange Almeida passa por cirurgia não programada e adia compromissos

Solange Almeida passou por cirurgia e deve ficar em repouso absoluto pelos próximos dias. Crédito: Reprodução/Instagram @solangealmeida

O QUE ACONTECEU?

A equipe da cantora informaram que Solange foi submetida a uma intervenção cirúrgica não programada na madrugada do dia 28/03, em Fortaleza. "Os médicos que acompanharam a artista informam que o procedimento ocorreu dentro da normalidade e que a artista precisará de repouso absoluto nos próximos sete dias", diz o anúncio feito no Instagram da artista.

Solange não conseguirá cumprir sua agenda devido a ordens médicas. "Diante do acontecido, todos os compromissos agendados para os próximos dias serão adiados, incluindo a apresentação que aconteceria no próximo sábado (30), em Nazaré (BA), a qual sentimos muito e enviamos o nosso pedido de desculpas", continua o comunicado.