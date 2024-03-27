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Mc Ryan SP dá moto de presente a entregador que teve bicicleta roubada no Rio

Entregador viralizou na internet após ter sido roubado pela terceira vez enquanto trabalhava em Laranjeiras
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Março de 2024 às 19:12

Entregador carioca usou as redes sociais para expressar gratidão ao cantor paulista
Entregador carioca usou as redes sociais para expressar gratidão ao cantor paulista Crédito: Reprodução / Redes Sociais
MC Ryan SP presenteou o entregador que viralizou nas redes sociais após ter a sua bicicleta roubada pela terceira vez. Ele recebeu R$ 10 mil do MC para comprar uma motocicleta. O caso aconteceu no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro.
No vídeo, o entregador compartilhou o relato do roubo: "Trabalhei o dia todo, pra chegar à noite e eu perder a minha bicicleta. Já me roubaram três vezes. Trabalha, trabalha, trabalha, [mas] parece que nunca adianta."
O MC viu o vídeo do entregador, e doou o dinheiro a ele: "Quero ver amanhã você comprando a sua moto e postando no Instagram, que eu vou repostar. Deus abençoe você. Que você possa vencer e ajudar outras pessoas", disse o artista por meio de suas redes sociais.
O artista cumpriu o prometido e mais tarde, já com a moto, o entregador agradeceu o presente. "Já estou com a moto aqui. Muito obrigado a todos vocês, a Deus, obrigado ao Ryan SP. Estou sem palavras" compartilhou o jovem em suas redes sociais, agradecendo a conquista. "Estou sem acreditar até agora", completou ele.
Ryan repostou os vídeos do entregador, e o parabenizou pela conquista, "Está chique agora".

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