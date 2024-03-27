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'Grávidos'

Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro anunciam gravidez

Atriz usou um desenho feito pela filha mais velha para explicar o momento da família. Na imagem, Mel aparece com uma barriga de grávida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Março de 2024 às 16:10

Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro anunciam gravidez
Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro estão esperando um bebê Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz e apresentadora Mel Fronckowiak, de 36 anos, usou as redes sociais para anunciar a gestação de seu segundo filho, fruto do relacionamento de 12 anos com o ator Rodrigo Santoro, 48.
Na postagem, usou um desenho feito pela filha mais velha, Nina, para explicar o momento da família. Na imagem, Mel aparece com uma barriga de grávida.
"Éramos dois e começo de estrada. Agora somos quatro e recomeço de caminho. Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo", começou.
"Foi uma decisão pensada e muito desejada. E seguiremos com a nossa forma de lidar com o íntimo, com a nossa privacidade. A maternidade é um desafio, eu não tenho a menor dúvida. Nós, mulheres, sabemos bem. Mas é profundo e especial também. Nosso amor ramificou ainda mais e em breve seremos um quarteto."
Rodrigo Santoro também comemorou a notícia. "Vamos juntos construir nossos caminhos, recomeçando a cada dia, expandindo esse amor que não para de crescer", escreveu o artista.
Muitos famosos parabenizaram o casal, dentre eles Larissa Manoela, Fernanda Rodrigues, Marcella Rica e Marcelo Serrado. "Meu Deus, chorando de emoção", escreveu a atriz Tainá Müller, com quem Santoro trabalhou na última temporada de "Bom Dia, Verônica" (Netflix).

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