Influenciador de São Paulo faz doação à grávida resgatada em geladeira no Sul do ES

Matheus Yurley fez doação à grávida resgatada dentro de geladeira em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Diante do caos da enchente, que vitimou 18 pessoas na última sexta-feira (22), o casal, morador do bairro Recanto Verde, conta foi uma alternativa encontrada diante do desespero ao ver a casa ser tomada pela água.

O youtuber e influenciador paulista Matheus Yurley postou nesta terça-feira (28) que enviou ao casal o valor de R$ 3,5 mil. Nas redes sociais, Matheus conta que ligou para o casal e fez a doação para que possam recomeçar sua vida.

O influenciador Matheus Yurley fez um post sobre a capixaba Elivanda nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

“Acabei de ver essa notícia que doeu meu coração. Aí papai do céu me usou para ligar para eles e ajudar com um pouco do que me deu...aqui nada passa batido”, escreveu o artista em suas publicações. Elivanda de Souza Brandão está grávida de 8 meses e o nome da bebê será Maria Cecília.

Drama

O marido, Rulian Dias Amaral, de 20 anos, conta que em um certo ponto de correnteza, a geladeira virou na água, mas o casal conseguiu nadar até um terraço. Os dois permaneceram no local até às 9 horas da manhã, quando o resgate do Corpo de Bombeiros chegou em um bote salva-vidas.

Influenciador Matheus Yurley doou R$ 3.500 para grávida de Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/Instagram