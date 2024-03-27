Influenciador de São Paulo faz doação à grávida resgatada em geladeira no Sul do ES

Sensibilizado com a história da grávida Elivanda de Souza Brandão, de 18 anos, que foi resgatada pelo marido na enchente em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, dentro de uma geladeira, o influenciador digital Matheus Yurley ligou para a família e fez uma doação financeira.
Diante do caos da enchente, que vitimou 18 pessoas na última sexta-feira (22), o casal, morador do bairro Recanto Verde, conta foi uma alternativa encontrada diante do desespero ao ver a casa ser tomada pela água.
O youtuber e influenciador paulista Matheus Yurley postou nesta terça-feira (28) que enviou ao casal o valor de R$ 3,5 mil. Nas redes sociais, Matheus conta que ligou para o casal e fez a doação para que possam recomeçar sua vida.
“Acabei de ver essa notícia que doeu meu coração. Aí papai do céu me usou para ligar para eles e ajudar com um pouco do que me deu...aqui nada passa batido”, escreveu o artista em suas publicações. Elivanda de Souza Brandão está grávida de 8 meses e o nome da bebê será Maria Cecília.
Drama
O marido, Rulian Dias Amaral, de 20 anos, conta que em um certo ponto de correnteza, a geladeira virou na água, mas o casal conseguiu nadar até um terraço. Os dois permaneceram no local até às 9 horas da manhã, quando o resgate do Corpo de Bombeiros chegou em um bote salva-vidas.
“Foi desesperador. Eu destronquei o tornozelo, machuquei bastante. A gente quase bateu em um poste, quase morremos eletrocutados. Quando a geladeira virou, ela bebeu muita água... eu bebi muita água [...] A gente só pensava em Deus nessa hora. Foi Deus que nos deu forças", ressalta.