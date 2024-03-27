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Heloisa Périssé diz que fez sexo por cem dias seguidos com o marido

Atriz participou do "Surubaum" com Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso ao lado de Ingrid Guimarães e revelou nunca ter fingido orgasmo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Março de 2024 às 18:55

Heloisa Périssé e o marido Mauro Farias
Heloisa Périssé e o marido Mauro Farias Crédito: Reprodução / Instagram @heloisaperisse
Casada há 22 anos com o diretor Mauro Farias, Heloísa Perissé revelou seu segredo para o casamento não cair na rotina.
Em entrevista a Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no "Surubaum", a humorista revelou que fez sexo com seu marido durante cem dias consecutivos.
"O sexo é uma prática e você coloca isso na sua vida como um hábito, como uma ginástica, como escovar os dentes. E uma vez a gente leu uma reportagem que propunha cem dias seguidos de transa", revelou a atriz.
"Deus que me livre!", opinou Gio Ewbank.
"A gente botou em prática!", entregou Heloísa. "Foi sensacional. Você deita, olha seu parceiro, é como se seu corpo ligasse. Um simples toque aciona coisas em você", disse.
A atriz também afirmou nunca ter fingido um orgasmo, ao contrário da amiga Ingrid Guimarães, que participou ao lado dela do podcast, e da própria Giovanna Ewbank.

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