Heloisa Périssé diz que fez sexo por cem dias seguidos com o marido

Heloisa Périssé e o marido Mauro Farias Crédito: Reprodução / Instagram @heloisaperisse

Casada há 22 anos com o diretor Mauro Farias, Heloísa Perissé revelou seu segredo para o casamento não cair na rotina.

Em entrevista a Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no "Surubaum", a humorista revelou que fez sexo com seu marido durante cem dias consecutivos.

"O sexo é uma prática e você coloca isso na sua vida como um hábito, como uma ginástica, como escovar os dentes. E uma vez a gente leu uma reportagem que propunha cem dias seguidos de transa", revelou a atriz.

"Deus que me livre!", opinou Gio Ewbank.

"A gente botou em prática!", entregou Heloísa. "Foi sensacional. Você deita, olha seu parceiro, é como se seu corpo ligasse. Um simples toque aciona coisas em você", disse.