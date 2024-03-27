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Boas notícias

Com câncer, Fabiana Justus consegue doador de medula 100% compatível

Influenciadora agradeceu a um doador anônimo pela medula óssea, descrevendo o gesto como uma segunda chance de vida após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Março de 2024 às 19:23

Influenciadora compartilhou a novidade com um texto de gratidão ao doador nas redes sociais
Influenciadora compartilhou a novidade com um texto de gratidão ao doador nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @fabianajustus
Fabiana Justus, influenciadora e filha do empresário Roberto Justus, recebeu uma doação de medula óssea 100% compatível de um doador anônimo.
Aos 37 anos, Fabiana havia sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro, após uma visita ao pronto-socorro devido à dor nas costas e febre. Ela compartilhou a notícia da doação em suas redes sociais nesta quarta-feira (27) expressando gratidão pelo gesto que descreveu como uma segunda chance de vida.
"Querido doador, ainda não podemos nos conhecer e nem saber quem somos, mas eu já te considero tanto! Você doou sua medula sem saber para quem. Sem pedir nada em troca. Você só soube que sou adulta e que precisava com urgência. E você não hesitou. Foi lá, fez os exames necessários e doou. E com isso você está me dando minha segunda chance! Você está me possibilitando minha vida de volta", disse.
"E enquanto não posso lhe agradecer pessoalmente, agradeço a Deus! Deus maravilhoso que me deu tantas bênçãos na vida e hoje me deu mais essa. Um doador 100% compatível comigo, meu 'gêmeo' de medula! Seguirei eternamente grata", escreveu.
Após o diagnóstico, a influenciadora iniciou um tratamento de quimioterapia, necessitando de internação para o primeiro ciclo, com duração de um mês. Ela destacou a importância da doação, agradecendo ao doador anônimo e mencionando a compatibilidade 100% como crucial para o sucesso do tratamento. Ainda há etapas a serem cumpridas no processo de recuperação, incluindo a adaptação à nova medula e um período de isolamento e acompanhamento médico.

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