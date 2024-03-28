Mesmo durante tratamento, Kate Middleton poderá participar de eventos reais

Kate Middleton, princesa de Gales, anuncia que está com câncer Crédito: Instagram/Reprodução

O QUE ACONTECEU?

Uma fonte do palácio falou com exclusividade para a revista People, que a princesa de Gales poderá comparecer a eventos quando sentir que está em condições e tiver apoio do conselho de médicos.

No entanto, isso não significa um retorno à sua agenda de deveres, mas a aparições pontuais em bons momentos.