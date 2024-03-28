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Integrante do Molejo atualiza estado de Anderson Leonardo

Claumirzinho Gomes, um dos integrantes do Molejo, contou que visitou o amigo, Anderson Leonardo, 51, vocalista do grupo, que está internado em tratamento de um câncer inguinal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Março de 2024 às 13:59

Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer em outubro
Anderson Leonardo segue internado no Rio de Janeiro. Crédito: Reprodução/Instagram

O QUE ACONTECEU

O músico atualizou o estado de saúde do cantor:"Entrei no quarto e ele estendeu a mão, pegou minha mão, conversou comigo um pouquinho. (Estou) com a força renovada. Vamos continuar aí com nossas orações, correntes positivas para o Anderson e vamos caminhando devagar. Vamos lá, gente. Não parem não!".
O último boletim médico divulgado pela assessoria de Anderson informava que ele "encontra-se internado com quadro de saúde delicado devido a intercorrências inspirando cuidados médicos e sem previsão de alta por ora".
O câncer foi descoberto por ele em outubro de 2022.

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