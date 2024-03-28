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Festa de Anitta tem saia justa entre Bruna Marquezine e Neymar

Atriz manteve distância do ex-namorado, que circulou com Jade Picon durante a comemoração promovida pela cantora em Miami
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Março de 2024 às 19:34

Festa de Anitta, realizada em Miami, reuniu amigos e familiares da cantora
Festa de Anitta, realizada em Miami, reuniu amigos e familiares da cantora Crédito: Reprodução / Instagram @anitta
O aniversário de Anitta teve momentos de climão na festa de 31 anos promovida pela cantora em uma mansão em Miami, Estados Unidos, nesta quarta-feira (27). A saia justa envolvia o atacante Neymar e a atriz Bruna Marquezine.
Os dois se encontraram depois de mais de quatro anos em que evitaram mutuamente frequentar os mesmos eventos e festas. Eles terminaram o namoro de seis anos entre idas e vindas no final de 2018.
A intérprete da protagonista Jenny Kord no filme "Besouro Azul" parecia mais incomodada com a presença do ex. Segundo um dos convidados, Marquezine ficou próximo à família de Anitta e frequentou mais a pista de dança do que circulou pelo salão.
Já o atacante do Al-Hilal e da seleção brasileira, que desde outubro se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, circulou ao lado de Jade Picon, além de socializar com o pai e alguns de seus "parças". Em 2021, Jade passou uma curta temporada a trabalho, em Paris, França, e foi apontada como affair do jogador, que à época defendia o Paris Saint-Germain.
A ex-BBB e atriz não dançou e também evitou ficar próxima de outras famosas. Volta e meia, Jade estava com Neymar e essa proximidade entre os dois gerou comentários de alguns convidados sobre um possível revival. Eles não foram embora juntos, mas deixaram a festa quase no mesmo horário.

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