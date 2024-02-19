Regina Casé dá conselho a quem almeja chegar aos 70 anos como ela

Regina Casé fará seu aniversário de 70 anos de idade no próximo domingo, 25. Em ocasião da data, ela deu uma entrevista ao Fantástico exibida na noite deste domingo, 18, e refletiu sobre o envelhecimento.
"Quero aprender a viver de outras maneiras, o tempo todo. Não pode ter nostalgia, é outro conselho que eu dou para quem não quer ficar velho. Não pode ficar agarrado em alguma época. A felicidade não está nem no passado, nem no futuro. O único jeito possível de ser feliz é aqui, agora. Não tem outro", disse como recado ao público.
Regina Casé ainda comentou sobre chegar aos 70 anos: "É uma sensação boa, porque dá uma seriedade, uma calma, que você não consegue quando é novinho. Você sabe que aquela coisa boa, não adianta se atracar com ela, que vai vir uma onda, te soltar dela, te levar para outro lugar. E, também, quando acontece alguma coisa ruim, você não fica tão apavorada. Você lembra de tantas coisas terríveis que te aconteceram, que você passou por elas e apenas virou uma coisa que se transformou".