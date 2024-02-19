Regina Casé dá conselho a quem almeja chegar aos 70 anos como ela

A atriz Regina Casé Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

Regina Casé fará seu aniversário de 70 anos de idade no próximo domingo, 25. Em ocasião da data, ela deu uma entrevista ao Fantástico exibida na noite deste domingo, 18, e refletiu sobre o envelhecimento.

"Quero aprender a viver de outras maneiras, o tempo todo. Não pode ter nostalgia, é outro conselho que eu dou para quem não quer ficar velho. Não pode ficar agarrado em alguma época. A felicidade não está nem no passado, nem no futuro. O único jeito possível de ser feliz é aqui, agora. Não tem outro", disse como recado ao público.