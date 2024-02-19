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Gloria Pires anuncia sua cobertura em Maceió em site de aluguel por temporada

Atriz cobra diárias a partir de R$ 3.500 para quem quiser se hospedar em seu imóvel de luxo na capital alagoana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 11:45

Glória Pires ensina tutorial de desodorante caseiro
Glória Pires  Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress
Sem contrato fixo com a Globo, Gloria Pires decidiu fazer uma renda extra alugando por temporada uma de suas casas de veraneio. A cobertura da atriz em Maceió foi anunciada pela imobiliária Trip Homes, especializada em imóveis de alto padrão.
A diária para se hospedar no duplex de Glória e de Orlando Morais custa a partir de R$ 3.500. O apartamento é localizado na orla da Jatiúca, bairro nobre da capital alagoana.
casa tem duas salas, duas cozinhas, cinco suítes climatizadas e varanda com piscina. Todos os cômodos são equipados com eletrodomésticos de última geração e o hóspede ainda tem a opção de contratar cozinheiro durante a hospedagem.
Antonia Morais, filha de Gloria e Orlando Morais, já entregou nas redes sociais que os pais são bastante ligados em arquitetura e decoração. Além da casa de Maceió, o casal tem mansões em Brasília, Rio e São Paulo, todas decoradas com esmero e muito estilo.

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