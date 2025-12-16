Famosos

César Tralli explica a decisão de não ter mais filhos com Ticiane Pinheiro

Casal chegou a considerar reprodução assistida, mas rotina profissional inviabilizou os planos

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:53

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli estão juntos desde 2014 Crédito: Beatriz Damy 9.jun.2024/Globo

César Tralli falou sobre uma escolha feita ao lado da esposa, Ticiane Pinheiro, de não ter mais filhos. Em entrevista à revista GQ Brasil, o jornalista explicou que a decisão veio após tentativas frustradas de ampliar a família e diante de uma rotina profissional exaustiva.

Pais de Manuela, de 6 anos, Tralli e Ticiane chegaram a considerar a reprodução assistida. As conversas avançaram para consultas e exames médicos, mas esbarraram na dificuldade de conciliar agendas e na exigência de presença frequente nos atendimentos.

Segundo o apresentador, o casal percebeu que não conseguiria sustentar o ritmo necessário. "A gente tentou, mas não rolou. Pensamos em fazer reprodução assistida, mas desistimos. A Tici é indisciplinada com horários. Saímos da consulta e ela falou: 'Esquece. Não vou conseguir nunca estar aqui três vezes por semana'", contou.

Casados desde 2017 e juntos desde 2014, eles dividem hoje uma rotina ainda mais intensa após Tralli assumir a bancada do Jornal Nacional. Além de Manuela, o jornalista também é padrasto de Rafaella, de 16 anos, filha de Ticiane com Roberto Justus, relação que destacou como parte central de sua vida familiar.

Diante da decisão, o casal optou por não seguir com novas tentativas, em um acordo tratado de forma tranquila. Tralli ressaltou que o foco agora é investir no casamento e na família que já construíram. "Sei que o para sempre não existe, mas é meu objetivo de vida", afirmou.

Na entrevista, o jornalista também comentou sobre a relação com Ticiane, destacando o romantismo dos dois e a forma inusitada como se conheceram: apresentados por uma esteticista que atendia ambos no mesmo salão. "Sou mega romântico, ela também", disse, contando que o casal troca bilhetes, cartas e pequenos gestos no dia a dia.

