Moda

Papa Leão 14 está na lista dos mais bem-vestidos de 2025, segundo a Vogue

Revista americana destaca elegância clássica e escolha simbólica das vestes do pontífice

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:43

Papa Leão 14 está na lista dos mais bem-vestidos de 2025 Crédito: DiaEsportivo/Folhapress

O Papa Leão 14 acaba de conquistar um lugar improvável -e disputado- no mundo da moda. O líder da Igreja Católica foi incluído pela edição americana da Vogue na lista das pessoas mais bem-vestidas de 2025, ao lado de artistas, influenciadores e nomes centrais da cultura pop global.

A revista reuniu 55 personalidades que, segundo seus editores, ajudaram a moldar tendências e a provocar conversas sobre estilo ao longo do ano. Entre elas, o pontífice chamou atenção não apenas pela estética, mas pela forma como equilibra tradição, simbologia religiosa e um refinamento visual que se distancia do tom mais austero de seu antecessor, o papa Francisco.

No texto publicado pela Vogue, Leão 14 é descrito como alguém que "rompe com o gosto modesto do papa anterior, sem abandonar o rigor da alfaiataria e o legado das vestes litúrgicas impecáveis".

A publicação também destaca o cuidado do pontífice em preservar símbolos históricos do papado, ao mesmo tempo em que imprime personalidade às escolhas visuais.

Para a revista, o momento mais marcante do guarda-roupa de Leão 14 aconteceu em sua primeira aparição pública como papa, em maio. O look eleito como o melhor do ano combinava uma capa de cetim em musselina vermelha, estola vinho bordada a ouro e um pingente de cruz suspenso por um delicado cordão de seda dourada -composição que, segundo a Vogue, traduzia solenidade, autoridade e sofisticação.

A publicação ainda cita o interesse declarado do papa pelo cinema e pela cultura contemporânea, lembrando que o pontífice já convidou atrizes como Monica Bellucci e Cate Blanchett ao Vaticano. Para a revista, esses gestos fazem parte de uma estratégia mais ampla de atualização da imagem da Igreja, sem abrir mão de seus códigos visuais históricos.

