10 séries asiáticas mais assistidas no Brasil em 2025, segundo o streaming Viki

Produções asiáticas estão fazendo cada vez mais sucesso entre os brasileiros

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14:30

Cena de "My Dearest Nemesis" Crédito: Reprodução/tvN

Já bem estabelecidas entre o público brasileiro, as produções asiáticas, especialmente sul-coreanas, fazem cada vez mais sucesso. O Viki, plataforma de streaming dedicada à distribuição desse tipo de conteúdo e que conta com mais de 11 milhões de assinantes brasileiros, divulgou a lista dos 10 títulos mais populares no Brasil em 2025.

Segundo a plataforma, são produções que vão de "romances arrebatadores a épicos históricos e thrillers estilosos". Entre eles figuram sete séries sul-coreanas e três chinesas (confira abaixo).

Séries novelescas de países como Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas, Japão, Taiwan e China ficaram conhecidas pelo termo dorama, adotado no Brasil de forma generalista para abarcar dramas produzidos no leste e sudeste da Ásia.

A definição, porém, é questionada pela comunidade sul-coreana no País, que defende o uso de nomenclaturas próprias (entenda melhor mais abaixo).

10 títulos mais populares do Viki no Brasil em 2025

Meu Querido Nêmesis (Coreia do Sul) Meu Secretário Perfeito (Coreia do Sul) Ambição do Amor (China) A Primeira Noite com o Duque (Coreia do Sul) A Cidade e a Lei (Coreia do Sul) Fitness na Academia e no Amor (Coreia do Sul) Prisioneiros da beleza (China) Motel Califórnia (Coreia do Sul) A Lenda da Generala (China) Minha Juventude (Coreia do Sul)

Qual é a diferença entre dorama, drama e k-drama?

Originalmente, o termo dorama se refere ao formato adotado por séries de televisão japonesas de qualquer gênero - narrativas mais compactas, focadas em um único núcleo de personagens, e que geralmente são concluídas em uma única temporada.

No ano passado, a Associação Brasileira dos Coreanos divulgou um manifesto condenando a definição da Academia Brasileira de Letras (ABL) para a palavra "dorama" como uma "obra audiovisual de ficção em formato de série, produzida no leste e sudeste da Ásia, de gêneros e temas diversos, em geral com elenco local e no idioma do país de origem."

A associação sul-coreana, representada por professores da USP e da UFF, considerou a definição preconceituosa e generalizadora, argumentando que "dorama", por ser uma palavra de origem japonesa, não deveria ser usada como um termo para séries de outros países asiáticos.

Existem nomenclaturas próprias de cada pais: séries da Coreia do Sul são K-dramas, da China são C-dramas, e de Taiwan são TW-dramas, cada uma com suas características culturais específicas.

Além do Viki, as produções asiáticas também são hit na Netflix e HBO Max, e ainda viraram aposta no Globoplay e outros serviços de streaming locais.

