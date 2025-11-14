Streaming

Dorama: 5 produções para maratonar no fim de semana

Confira produções com histórias emocionantes que prendem a atenção desde o primeiro minuto de episódio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 19:23

Os doramas são uma ótima pedida para o fim de semana Crédito: Reprodução digital | JTBC

Se você quer transformar o fim de semana em uma maratona cheia de emoção, nada melhor do que mergulhar em doramas que misturam histórias envolventes, personagens carismáticos e tramas que prendem do início ao fim.

“Quando um Telefone Toca”, por exemplo, mostra um casal preso em um casamento arranjado e abalado por um sequestro que testa seus limites. Em “Um Bom Garoto”, ex-atletas reencontram seu propósito ao entrar para um programa policial que usa suas habilidades em operações de alto risco.

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros doramas para maratonar no fim de semana!

1. Intensivão de Amor (2023)

“Intensivão de Amor” mostra Nam Haeng-seon e Choi Chi-yeol vivendo um romance sensível que surge após um início turbulento Crédito: Reprodução digital | TVN

A história acompanha Nam Haeng-seon (Jeon Do-yeon), ex-atleta que abandonou a carreira para sustentar a família com um pequeno restaurante familiar. Ao perceber que a sobrinha precisa de apoio acadêmico para enfrentar a competitiva rotina escolar, ela tenta conseguir uma vaga nas famosas aulas do renomado professor de matemática Choi Chi-yeol (Jung Kyung-ho), conhecido por resultados impressionantes e por seu comportamento rígido.

A convivência entre os dois começa turbulenta, marcada por desentendimentos e personalidades opostas, mas aos poucos surge um vínculo inesperado. À medida que Haeng-sun mostra sua dedicação e Chi-yeol revela fragilidades escondidas, a relação evolui para um romance sensível, envolto por pressões sociais, dramas estudantis e desafios que testam tanto o coração quanto a coragem de cada um.

Onde assistir: Netflix.

2. Em Movimento (2023)

“Em Movimento” acompanha adolescentes que começam a manifestar habilidades extraordinárias enquanto encaram as consequências do passado de seus pais Crédito: Reprodução digital | Disney+

A trama acompanha adolescentes que começam a manifestar habilidades extraordinárias — como cura acelerada, sensibilidade elevada e habilidades físicas impressionantes — sem saber que herdaram essas capacidades de seus pais, antigos agentes envolvidos em operações sigilosas do governo. Vivendo longe de qualquer exposição, essas famílias tentam manter a rotina enquanto escondem o passado e protegem os jovens de riscos que eles desconhecem.

Essa estabilidade é abalada quando um assassino especializado em eliminar pessoas com dons especiais inicia uma nova caçada. Forçados a enfrentar memórias e inimigos que julgavam superados, pais e filhos se veem no centro de um conflito que mistura ação, emoção e o dilema de revelar quem realmente são para sobreviver.

Onde assistir: Disney+.

3. Quando o Telefone Toca (2024)

Em “Quando o Telefone Toca”, Baek Sa-eon se vê envolvido em um jogo psicológico perigoso para salvar a si e sua esposa Crédito: Reprodução digital | Netflix

O dorama segue a história de Baek Sa-eon (Yoo Yeon-seok), um porta-voz presidencial, que mantém um casamento de conveniência com Hong Hee-ju (Chae Soo-bin), uma mulher que perdeu a fala devido a um trauma na infância e se tornou intérprete de língua de sinais. Embora dividam a mesma casa, permanecem desconhecidos um para o outro.

A vida deles, que parecia estável, muda drasticamente quando Hee-ju é sequestrada. Em seguida, Sa-eon recebe uma ligação misteriosa do sequestrador, o que dá início a um tenso e arriscado jogo psicológico. Enquanto tenta descobrir quem está por trás do sequestro, Sa-eon se vê cada vez mais envolvido em uma teia de segredos e conspirações que ameaçam não só sua carreira, mas também a revelar aspectos sombrios do passado de ambos.

Onde assistir: Netflix.

4. Um Bom Garoto (2025)

Em “Um Bom Garoto”, um grupo de ex-atletas ingressam em um projeto especial da polícia para resolver casos complexos Crédito: Reprodução digital | JTBC

O drama apresenta um grupo de ex-atletas que, após deixarem o auge das competições esportivas, enfrentam frustrações financeiras, problemas físicos e a dificuldade de encontrar um novo propósito. Buscando reconstruir a própria trajetória, eles ingressam em um projeto especial da polícia, que seleciona talentos esportivos para atuar em operações de alto risco.

Nessa nova missão, os participantes utilizam a disciplina adquirida nos treinamentos, além de reflexos e condicionamento impecáveis, para resolver casos complexos e proteger a população. Park Bo-gum, como Yoon Dong-ju, e Kim So-hyun, como Ji Han-na, dão vida aos protagonistas, que precisam superar limites pessoais enquanto descobrem, juntos, uma segunda chance para provar sua força e coragem.

Onde assistir: Prime Video.

5. Resident Playbook (2025)

“Resident Playbook” acompanha um grupo de residentes que inicia sua jornada em obstetrícia e ginecologia no Centro Médico Yulje Crédito: Reprodução digital | TVN

A produção acompanha um grupo de residentes que inicia a jornada em obstetrícia e ginecologia no Centro Médico Yulje, unidade de Jongno. Eles encaram um ritmo intenso desde o primeiro dia, lidando com atendimentos urgentes, procedimentos delicados e a necessidade de tomar decisões rápidas enquanto tentam construir segurança na profissão e compreender a responsabilidade que carregam.

Inserida no universo de “Hospital Playlist”, a série traz participações especiais do elenco veterano e mantém o clima acolhedor da franquia. À medida que enfrentam novos casos, os jovens médicos fortalecem vínculos, descobrem seus próprios limites e formam uma rede de apoio essencial para seguir em frente dentro do Yulje.

Onde assistir: Netflix

