Festival Movimento Cidade confirma próxima edição em Vila Velha; veja datas

Última edição levou mais de 100 mil pessoas ao Parque da Prainha, com shows de Caetano Veloso, Pabllo Vittar, BaianaSystem, Os Garotim, entre outros

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 14:54

Festival Movimento Cidade já tem data para a edição 2026 Crédito: Vans Bumbeers

O Festival Movimento Cidade já tem data marcada para sua próxima edição: os dias 14, 15 e 16 de agosto de 2026. O anúncio foi feito pela organização em uma publicação no Instagram, confirmando que o evento seguirá acontecendo na Prainha, em Vila Velha, mesmo espaço que recebeu a última edição.

Considerado o maior festival de artes integradas do Espírito Santo, o Movimento Cidade se consolidou como um dos principais encontros culturais do país. Em 2024, o evento reuniu mais de 100 mil pessoas durante os três dias de programação, com entrada gratuita na maior parte das atividades, o que permitiu a circulação livre do público. Só no sábado, data em que Pabllo Vittar se apresentou, mais de 18 mil pessoas estavam simultaneamente no Parque da Prainha.

Além de atrair multidões, o festival também deixou sua marca social. Na última edição, foram arrecadadas 37 toneladas de alimentos, destinados a instituições de apoio comunitário. A programação reuniu mais de 20 atrações entre música, audiovisual e manifestações populares, com shows de nomes como BaianaSystem, Yago Oproprio, FBC, Os Garotin, MC Luanna, entre outros.

A organização promete novidades para a edição de 2026, reforçando o compromisso de transformar a Prainha em um grande território criativo, democrático e de acesso gratuito à cultura.

