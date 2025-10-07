Editorias do Site
Redes Sociais

Festival Movimento Cidade confirma próxima edição em Vila Velha; veja datas

Última edição levou mais de 100 mil pessoas ao Parque da Prainha, com shows de Caetano Veloso, Pabllo Vittar, BaianaSystem, Os Garotim, entre outros

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 14:54

Festival Movimento Cidade abre inscrições para mostra audiovisual
Festival Movimento Cidade já tem data para a edição 2026 Crédito: Vans Bumbeers

O Festival Movimento Cidade já tem data marcada para sua próxima edição: os dias 14, 15 e 16 de agosto de 2026. O anúncio foi feito pela organização em uma publicação no Instagram, confirmando que o evento seguirá acontecendo na Prainha, em Vila Velha, mesmo espaço que recebeu a última edição.

Considerado o maior festival de artes integradas do Espírito Santo, o Movimento Cidade se consolidou como um dos principais encontros culturais do país. Em 2024, o evento reuniu mais de 100 mil pessoas durante os três dias de programação, com entrada gratuita na maior parte das atividades, o que permitiu a circulação livre do público. Só no sábado, data em que Pabllo Vittar se apresentou, mais de 18 mil pessoas estavam simultaneamente no Parque da Prainha.

Leia mais

Imagem - Caetano Veloso encerra Movimento Cidade com show histórico

Caetano Veloso encerra Movimento Cidade com show histórico

Caetano Veloso encerra Movimento Cidade com show histórico
Caetano Veloso encerra Movimento Cidade 2025 com show histórico Crédito: Vagner Resende

Além de atrair multidões, o festival também deixou sua marca social. Na última edição, foram arrecadadas 37 toneladas de alimentos, destinados a instituições de apoio comunitário. A programação reuniu mais de 20 atrações entre música, audiovisual e manifestações populares, com shows de nomes como BaianaSystem, Yago Oproprio, FBC, Os Garotin, MC Luanna, entre outros.

A organização promete novidades para a edição de 2026, reforçando o compromisso de transformar a Prainha em um grande território criativo, democrático e de acesso gratuito à cultura.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Movimento Cidade: vozes capixabas falam de subir mais um degrau na carreira artística

Movimento Cidade: vozes capixabas falam de subir mais um degrau na carreira artística

Imagem - Intérprete brilha com Libras performática no Movimento Cidade; veja vídeo

Intérprete brilha com Libras performática no Movimento Cidade; veja vídeo

Imagem - Os bastidores do Movimento Cidade, o maior festival de artes do ES

Os bastidores do Movimento Cidade, o maior festival de artes do ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Odete Roitman não está sozinha: relembre 5 vilãs que conquistaram o público

Odete Roitman não está sozinha: relembre 5 vilãs que conquistaram o público
Imagem - 4 receitas fáceis com quiabo para variar no almoço ou no jantar

4 receitas fáceis com quiabo para variar no almoço ou no jantar
Imagem - Dia das Crianças: confira eventos e atrações para os pequenos no Espírito Santo

Dia das Crianças: confira eventos e atrações para os pequenos no Espírito Santo