Sorriso Maroto e Thiaguinho são atrações confirmadas em evento na Prainha em Vila Velha

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 08:44
Vem muito aí! Dois dos maiores nomes do pagode do Brasil voltam ao Espírito Santo em 2026: o grupo Sorriso Maroto e o cantor Thiaguinho se apresentam no "Eu Sou a História", no Parque da Prainha, em Vila Velha. Eles foram anunciados na noite desta sexta-feira, no Instagram da produção do evento.
"Eu Sou a História" acontece no dia 2 de maio e vai contar com mais atrações, ainda a serem anunciadas pela produção do evento, assim como informações como horário e valores de ingressos.
A última vez que Sorriso Maroto esteve no ES foi no dia 20 de setembro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, com a turnê As Antigas. O mesmo estádio recebeu alguns meses antes o cantor Thiaguinho, com o projeto Tardezinha, em 3 de maio.
