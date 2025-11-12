Protagonismo feminino

Giovanna Antonelli, Negra Li e Natalia Beauty vêm para evento gratuito no ES

Centro de Convenções de Vitória receberá grandes nomes do para o evento EMPODERAdonas

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:28

Giovanna Antonelli, Negra Li e Natalia Beauty vêm ao ES Crédito: Mathilde Missioneiro/agner Origenes/Ato Press/Folhapress/Reprodução/Instagram/@nataliabeauty

O Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino será celebrado em grande estilo no Espírito Santo. No dia 19 de novembro, quarta-feira, o Centro de Convenções de Vitória receberá grandes nomes do entretenimento para o evento EMPODERAdonas. Giovanna Antonelli, Negra Li e Natalia Beauty são presenças confirmadas no maior encontro de empreendedorismo feminino do Estado.

As estrelas comandam palestras e bate-papos que transitam entre negócios, propósito e autoconhecimento. Ao longo do dia, o público poderá circular por cinco palcos temáticos, com oficinas, painéis, mentorias e workshops práticos. Esse é festival de ideias, inspiração e conexões que promete reunir mulheres de todos os cantos com um mesmo objetivo: fortalecer a rede e dar voz ao protagonismo feminino.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site empoderadonas.com.br. Para participar, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao projeto social @obemquecontagiaa. As vagas são limitadas e a entrada está sujeita à capacidade do espaço - por isso, vale chegar cedo.

Um palco para cada potência

Das 8h30 às 20h, o evento se desdobra em múltiplos formatos. No palco INSPIRAdonas, o público acompanha nomes de peso e histórias que unem arte e atitude. Giovanna Antonelli abre a programação às 11h30 com a palestra “O discurso do óbvio”, em que compartilha aprendizados sobre carreira e reinvenção.

Em seguida, Natalia Beauty divide sua trajetória - de uma pequena sala de 30 metros a um império milionário - na palestra “Do fundo do poço ao sucesso”. Negra Li, uma das vozes mais marcantes do rap nacional, encerra o palco principal com a conversa “Empoderamento e representatividade”, que promete unir música, força e identidade.

Nos outros espaços - INOVAdonas, FORTALECIdonas, APLICAdonas e AVANÇAdonas -, os temas passam por inovação, diversidade, liderança, finanças, marketing digital, bioeconomia e turismo. É um dia inteiro para trocar experiências, ampliar visões e descobrir novos caminhos para empreender com propósito.

Um movimento, não apenas um evento

Mais do que um encontro, o EMPODERAdonas se consolidou como um movimento que impulsiona a presença feminina no mundo dos negócios. A iniciativa é uma realização do Sebrae/ES, com correalização da Secretaria Estadual das Mulheres e patrocínio da Prefeitura de Vitória e da Vale.

“É um dia para conectar propósito, conhecimento e oportunidades”, resume Suzana Fernandes, gestora do programa Sebrae Delas. “Mulheres de diferentes áreas e trajetórias vão se encontrar em um ambiente que inspira e fortalece. É sobre aprender, compartilhar e sair transformada”.

Mais informações

EMPODERAdonas - Maior Encontro de Empreendedorismo Feminino do Espírito Santo

Local: Centro de Convenções de Vitória

Centro de Convenções de Vitória Data: 19 de novembro, quarta-feira

19 de novembro, quarta-feira Horário: 8h30 às 20h

8h30 às 20h Inscrições gratuitas: empoderadonas.com.br

empoderadonas.com.br Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível (destinado ao projeto @obemquecontagiaa)

1 kg de alimento não perecível (destinado ao projeto @obemquecontagiaa) Sujeito à lotação do espaço

