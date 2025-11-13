Guriri terá shows gratuitos de Léo Santana, Durval Lelys e Tomate em 2026

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 13:54
Dezembro ainda nem chegou, mas o clima de verão já tomou conta do Norte capixaba. Entre 31 de dezembro e 1º de fevereiro de 2026, o balneário de Guriri, em São Mateus, receberá grandes nomes da música nacional, como Léo Santana, Tomate, Paulo Ricardo, Tatau e Durval Lelys.
Serão mais de um mês de shows gratuitos, trios elétricos, competições esportivas e atividades culturais que prometem agitar a praia mais famosa da região no Verão Guriri 2026.
A programação começa em grande estilo, na noite da virada do ano, com o cantor Tatau, ex-vocalista do Araketu, que comanda o Show da Virada embalado por hits do axé que marcaram gerações, além de uma queima de fogos que promete iluminar a orla.
Nos dias seguintes, o público vai dançar ao som de artistas nacionais consagrados. Tony Salles, ex-Parangolé, sobe ao palco no dia 2 de janeiro com sucessos como “Abaixa que é Tiro” e “Perna Bamba”. Já no dia 4, o “Gigante” Léo Santana assume o comando com seu repertório explosivo, trazendo hits como “Posturado e Calmo” e “Zona de Perigo”.
O axé baiano continua forte com Durval Lelys, que desembarca em Guriri no dia 16 de janeiro para um show repleto de clássicos do Asa de Águia, como “Dança do Vampiro” e “Bota pra Ferver”. O mês ainda recebe o ídolo do pop rock Paulo Ricardo, no dia 30 de janeiro, e o sempre contagiante Tomate, que encerra o ciclo de shows nacionais no dia 31, com sua energia inconfundível e setlist perfeito para o verão.
Além dos shows, o Verão Guriri 2026 promete uma programação diversa, que vai muito além da música. Durante o mês de janeiro, a orla se torna arena para disputas esportivas de futevôlei, beach tennis, vôlei de praia e handebol de areia, reunindo atletas e apaixonados por esporte.
O evento também abre espaço para o CountryBeat, projeto dos capixabas Mateus Félix e Leo Souzza, que mistura sertanejo, funk e música eletrônica; para o som marcante da banda Cheiro de Amor; e para as Tardezinhas e luais animados por DJs e artistas regionais.
Na Praça Central de Guriri, onde será montado o grande palco, o público vai encontrar ainda a Feira de Negócios, que valoriza o artesanato, a economia criativa e a gastronomia local - uma vitrine da produção capixaba e ponto de encontro para moradores e turistas.
