Guriri terá shows gratuitos de Léo Santana, Durval Lelys e Tomate em 2026

Balneário de Guriri, em São Mateus, receberá grandes nomes da música nacional e também terá outras atividades culturais

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 13:54

Durval Lelys, Léo Santana e Tomate farão show gratuito em Guriri Crédito: Rodrigo Gavini/Arthur Louzada/Reprodução/Instagram/@tomkray

Dezembro ainda nem chegou, mas o clima de verão já tomou conta do Norte capixaba. Entre 31 de dezembro e 1º de fevereiro de 2026, o balneário de Guriri, em São Mateus, receberá grandes nomes da música nacional, como Léo Santana, Tomate, Paulo Ricardo, Tatau e Durval Lelys.

Serão mais de um mês de shows gratuitos, trios elétricos, competições esportivas e atividades culturais que prometem agitar a praia mais famosa da região no Verão Guriri 2026.

A programação começa em grande estilo, na noite da virada do ano, com o cantor Tatau, ex-vocalista do Araketu, que comanda o Show da Virada embalado por hits do axé que marcaram gerações, além de uma queima de fogos que promete iluminar a orla.

Tatau, ex-vocalista do Araketu, comanda o Show da Virada em Guriri Crédito: Reprodução/Instagram/@tatauoficial

Nos dias seguintes, o público vai dançar ao som de artistas nacionais consagrados. Tony Salles, ex-Parangolé, sobe ao palco no dia 2 de janeiro com sucessos como “Abaixa que é Tiro” e “Perna Bamba”. Já no dia 4, o “Gigante” Léo Santana assume o comando com seu repertório explosivo, trazendo hits como “Posturado e Calmo” e “Zona de Perigo”.

O axé baiano continua forte com Durval Lelys, que desembarca em Guriri no dia 16 de janeiro para um show repleto de clássicos do Asa de Águia, como “Dança do Vampiro” e “Bota pra Ferver”. O mês ainda recebe o ídolo do pop rock Paulo Ricardo, no dia 30 de janeiro, e o sempre contagiante Tomate, que encerra o ciclo de shows nacionais no dia 31, com sua energia inconfundível e setlist perfeito para o verão.

Paulo Ricardo toca no dia 30 de janeiro Crédito: Carlos Alberto Silva

Música, esporte e cultura

Além dos shows, o Verão Guriri 2026 promete uma programação diversa, que vai muito além da música. Durante o mês de janeiro, a orla se torna arena para disputas esportivas de futevôlei, beach tennis, vôlei de praia e handebol de areia, reunindo atletas e apaixonados por esporte.

O evento também abre espaço para o CountryBeat, projeto dos capixabas Mateus Félix e Leo Souzza, que mistura sertanejo, funk e música eletrônica; para o som marcante da banda Cheiro de Amor; e para as Tardezinhas e luais animados por DJs e artistas regionais.

Na Praça Central de Guriri, onde será montado o grande palco, o público vai encontrar ainda a Feira de Negócios, que valoriza o artesanato, a economia criativa e a gastronomia local - uma vitrine da produção capixaba e ponto de encontro para moradores e turistas.

Programação

31/12 – Show da Virada com Tatau e queima de fogos

02/01 – Tony Salles

04/01 – Léo Santana

07/01 – Luau

10/01 – Início dos Jogos Esportivos (Futevôlei) / Tardezinha – DJs

11/01 – Encerramento Futevôlei

14/01 – Luau

16/01 – Durval Lelys

17/01 – Início Beach Tennis / Tardezinha – DJs

18/01 – Encerramento Beach Tennis

21/01 – Luau

23/01 – CountryBeat

24/01 – Cheiro de Amor / Vôlei de Praia / Tardezinha – DJs

25/01 – Arena Livre

28/01 – Luau

30/01 – Paulo Ricardo

31/01 – Tomate / Handebol de Areia / Tardezinha – DJs

01/02 – Arena Livre

